Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
В Липецке возбуждено уголовное дело по факту проведения «РИР Энерго» небезопасных земляных работ
Погода в Липецке
190
48 минут назад
2
В Липецкой области мокрый снег с дождем, туман и до +3
Теплую и дождливую погоду принес циклон с Атлантики.
Среднесуточные температуры составят: 14 и 15 февраля — 1 градус тепла, что на 8 градусов выше нормы, 16 февраля — 5 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 февраля в Липецкой области облачно, ночью небольшие, днем умеренные дождь и мокрый снег, местами туман. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью и днем будет от -2 до +3.
В Липецке облачно, ночью небольшие, днем умеренные мокрый снег и дождь. Ночью около 0 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.
День 13 февраля стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 28 градусов мороза.
0
0
0
0
0
Комментарии (2)