В Липецкой области мокрый снег с дождем, туман и до +3

Теплую и дождливую погоду принес циклон с Атлантики.



В ближайшие двое суток с приближением к региону обширного Атлантического циклона в Липецкой области заметно потеплеет, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя различной интенсивности. 16 февраля очередной циклон будет перемещаться с запада на восток, под его влиянием ожидается снег, местами сильный.Среднесуточные температуры составят: 14 и 15 февраля — 1 градус тепла, что на 8 градусов выше нормы, 16 февраля — 5 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 февраля в Липецкой области облачно, ночью небольшие, днем умеренные дождь и мокрый снег, местами туман. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью и днем будет от -2 до +3.В Липецке облачно, ночью небольшие, днем умеренные мокрый снег и дождь. Ночью около 0 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.День 13 февраля стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 28 градусов мороза.