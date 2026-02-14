Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Написать заявление на должность мэра — это раздеться и нарисовать на себе мишень»
Общество
Жители двух домов ведрами собирают текущую с крыш воду
Общество
Липецкая вечЁрка: отставка мэра, потопы в домах и мастерство врачей
Общество
В Липецке эвакуируют автовокзал
Происшествия
42-летняя хозяйка частного дома самовольно подключилась к газовой сети
Общество
На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе достают попавший в ДТП большегруз
Происшествия
Двухлетний ребёнок вдохнул кусочки ореха: левое лёгкое было полностью выключено
Здоровье
Очередной автомобиль у контейнерной площадки украсили мусором
Общество
Дело о стрельбе в мотоциклиста из пневматической винтовки рассматривают в суде
Происшествия
Проректора ЕГУ Евгению Герасимову обвиняют в присвоении 82 450 рублей: дело начал рассматривать суд
Происшествия
Читать все
«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
А знаете ли вы
«Лыжня России» в Липецке собрала больше тысячи участников
Спорт
В Липецке жители двух новых домов сутки мерзнут без отопления
Общество
Грязинская пенсионерка лишилась почти 200 тысяч рублей после звонка из «магазина цветов»
Происшествия
Данковчанин напал на двух женщин в магазине
Происшествия
Выходные в Липецке: День влюблённых, «Лыжня России», столичный блюз
Общество
В Липецке на «Зеленом острове» дан старт главному забегу «Лыжни России»
Спорт
Над Липецкой областью сбит беспилотник
Общество
Желтый уровень воздушной опасности отменен
Происшествия
В Липецкой области — желтый уровень
Происшествия
Читать все
Спорт
498
сегодня, 10:55
8

«Лыжня России» в Липецке собрала больше тысячи участников

Всероссийская гонка «Лыжня России» в этом году проводится в не простых погодных условиях, но все равно остается массовой.

Несмотря на капризы природы, больше тысячи липчан решили принять участие в традиционном зимнем забеге «Лыжня России». Впервые в истории соревнований трасса проложена не за городом, а в самом Липецке — на территории Зеленого острова.

Организаторы специально подготовили лыжню, и это обстоятельство позволило привлечь больше желающих. Среди стартующих много детей и молодёжи.


photo_2026-02-14_10-54-04.jpg+2026-02-14-11.06.04+niz.jpg

photo_2026-02-14_10-57-53.jpg+2026-02-14-11.06.04+niz.jpg

photo_2026-02-14_11-00-48.jpg+2026-02-14-11.06.04+niz.jpg

Однако погода создала некоторые трудности. После продолжительных морозов и обильных снегопадов сегодня наступила оттепель, и снег активно тает.

К положительным изменениям этого года можно отнести и раздельные старты для профессиональных спортсменов и любителей. Такое решение позволяет участникам не мешать друг другу и чувствовать себя комфортнее на дистанции.

Уже состоялся забег на 10 километров. В 11 часов запланирован старт для спортсменов на 5 километров — в этой группе бегут участники в возрасте до 18 лет. Основная масса любителей выйдет на трассу ровно в полдень. Им предстоит преодолеть дистанцию в 3,5 километра без контроля времени. На память о спортивном событии каждому участнику останется стартовый номер и фирменная шапочка «Лыжни России».
«Лыжня России»
63
0
20
4
4

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Васёк
7 минут назад
А организаторы на память получат денежные премии.
Ответить
Посетитель парка
9 минут назад
Все хорошо бы но кто то на острове громко так кричит мягко сказать можно бы и потише! Не совсем приятно отдыхающим подумайте
Ответить
Учитель
23 минуты назад
Какие молодцы!!!!
Ответить
Липчане
30 минут назад
Пять человек в добровольно-принудительном)
Ответить
Сселки
50 минут назад
И много Вас таких.....
Ответить
Крылов
58 минут назад
Ух ты. На лыжах, да по воде. Каток под водой. На неделе подморозит, закупайте коньки, граждане!
Ответить
Историк
59 минут назад
Раньше людей принудительно отправляли в ЛТП, а теперь на лыжи.
Ответить
Не верю
45 минут назад
Алкоголики на лыжах не ходят, да ещё и по такой лыжне, как сегодня. Координация движений не та.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить