сегодня, 10:55
«Лыжня России» в Липецке собрала больше тысячи участников
Всероссийская гонка «Лыжня России» в этом году проводится в не простых погодных условиях, но все равно остается массовой.
Организаторы специально подготовили лыжню, и это обстоятельство позволило привлечь больше желающих. Среди стартующих много детей и молодёжи.
Однако погода создала некоторые трудности. После продолжительных морозов и обильных снегопадов сегодня наступила оттепель, и снег активно тает.
К положительным изменениям этого года можно отнести и раздельные старты для профессиональных спортсменов и любителей. Такое решение позволяет участникам не мешать друг другу и чувствовать себя комфортнее на дистанции.
Уже состоялся забег на 10 километров. В 11 часов запланирован старт для спортсменов на 5 километров — в этой группе бегут участники в возрасте до 18 лет. Основная масса любителей выйдет на трассу ровно в полдень. Им предстоит преодолеть дистанцию в 3,5 километра без контроля времени. На память о спортивном событии каждому участнику останется стартовый номер и фирменная шапочка «Лыжни России».
