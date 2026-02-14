«Лыжня России» в Липецке собрала больше тысячи участников

Всероссийская гонка «Лыжня России» в этом году проводится в не простых погодных условиях, но все равно остается массовой.

Несмотря на капризы природы, больше тысячи липчан решили принять участие в традиционном зимнем забеге «Лыжня России». Впервые в истории соревнований трасса проложена не за городом, а в самом Липецке — на территории Зеленого острова.Организаторы специально подготовили лыжню, и это обстоятельство позволило привлечь больше желающих. Среди стартующих много детей и молодёжи.Однако погода создала некоторые трудности. После продолжительных морозов и обильных снегопадов сегодня наступила оттепель, и снег активно тает.К положительным изменениям этого года можно отнести и раздельные старты для профессиональных спортсменов и любителей. Такое решение позволяет участникам не мешать друг другу и чувствовать себя комфортнее на дистанции.Уже состоялся забег на 10 километров. В 11 часов запланирован старт для спортсменов на 5 километров — в этой группе бегут участники в возрасте до 18 лет. Основная масса любителей выйдет на трассу ровно в полдень. Им предстоит преодолеть дистанцию в 3,5 километра без контроля времени. На память о спортивном событии каждому участнику останется стартовый номер и фирменная шапочка «Лыжни России».