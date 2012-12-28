«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
сегодня, 12:02
В Ельце из-за аварии на водопроводе несколько улиц остались без воды
«Елецводоканал» проводит аварийно-восстановительные работы на централизованной сети водоснабжения.
Срок завершения работ и возобновления водоснабжения пока не определен — подача воды будет восстановлена сразу после ликвидации аварии.
Для жителей отключённого участка организован подвоз питьевой воды. Заявки на подвоз принимаются по телефону диспетчерской службы «Елецводоканал».
