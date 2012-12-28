В Ельце из-за аварии на водопроводе несколько улиц остались без воды

«Елецводоканал» проводит аварийно-восстановительные работы на централизованной сети водоснабжения.

Как сообщили в мэрии Ельца, сегодня, в 11:40 произошла аварийная ситуация на водопроводе по улице Мира. В связи с проведением ремонтных работ временно прекращена подача холодной воды для потребителей, расположенных на участке улицы Мира от улицы Свердлова до улицы Профсоюзная.Срок завершения работ и возобновления водоснабжения пока не определен — подача воды будет восстановлена сразу после ликвидации аварии.Для жителей отключённого участка организован подвоз питьевой воды. Заявки на подвоз принимаются по телефону диспетчерской службы «Елецводоканал».