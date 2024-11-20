Все новости
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Политика
«Написать заявление на должность мэра — это раздеться и нарисовать на себе мишень»
Общество
Жители двух домов ведрами собирают текущую с крыш воду
Общество
На улице Циолковского затопило дом
Общество
В Липецке эвакуируют автовокзал
Происшествия
Соседский бык разорвал глаз 45-летнему мужчине
Здоровье
Липецкая вечЁрка: отставка мэра, потопы в домах и мастерство врачей
Общество
На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе достают попавший в ДТП большегруз
Происшествия
42-летняя хозяйка частного дома самовольно подключилась к газовой сети
Общество
Очередной автомобиль у контейнерной площадки украсили мусором
Общество
Жительница усманского села судилась с администрацией: она просила отдать под огород место, где планируют сделать пляж
Общество
В Лебедяни 20-летний парень перевел на «безопасный счёт» 360 000 рублей
Происшествия
Данковчанин напал на двух женщин в магазине
Происшествия
Выходные в Липецке: День влюблённых, «Лыжня России», столичный блюз
Общество
Над Липецкой областью сбит вражеский беспилотник
Общество
Желтый уровень воздушной опасности отменен
Происшествия
В Липецкой области — желтый уровень
Происшествия
Покупатель профлиста отсудил у продавца троекратную стоимость непоставленного товара
Общество
Восемь лет и два месяца строгого режима — за попытку перебросить марихуану в колонию
Происшествия
Общество
17
4 минуты назад

Выходные в Липецке: День влюблённых, «Лыжня России», столичный блюз

Представляем программу уикенда.

Автор собственных песен

Как обычно, начинаем выходные с музыкального номера. Автор и исполнитель собственных песен Иван Фомин представляет липчанам своё творчество. Видео Аркадия Свиридова.



Погода в плюсе

В субботу, 14 февраля, в Липецке от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В воскресенье, 15 февраля – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

DSC_542112.jpg

Отключение воды

14 февраля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Водопьянова, 37, 39, 41.
- ул. Смургиса, 3а, 4, 6, 8, 9, 12;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.09_f6dced3f.jpg

15 февраля с 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:

- ул. П. Смородина, 12, 16;
- ул. Стаханова, 7, 13а, 13, 21, 23, 19, 29а;
- пр-т 60 лет СССР, 24.

Отключение света

14 февраля с 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Доватора д. 2, 2а;
- ул. Осипенко д. 2, 4, 6;
- ул. Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 7, 10.
- пр-т Мира, 26, 30;
- пр-кт. Победы, 16, 18, 20, 22, 22а.

0J2A6236 копия.jpg

15 февраля с 09:00 до 17:00 останутся без электричества:

- ул. 8 Марта, 3, 8а, 8б, 8г, 8д, 9;
- ул. Им. К.Е. Ворошилова, 11;
- ул. Л. Толстого, 40, 42, 44.

«Лыжня России»

14 февраля в 12:00 на Зелёном острове будет дан старт областному этапу XLIV Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» (6+).

ajd6s169cbp6p593go70hccqz1wnyi0j.jpg

Впервые массовая гонка пройдёт не за городом. А в самом Липецке, что должно привлечь ещё больше участников, счёт которых идет на тысячи.
Юноши и девушки до 18 лет побегут 5 км, а взрослые спортсмены (от 18 лет и старше) – 10 км. Большинство участников массовой гонки не будут гнаться за рекордами, для них предусмотрен основной забег на 3,5 км без контроля времени по принципу «главное – участие».

Блюз

14 февраля в 17:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) пройдёт концерт «Блюз большого города» (12+).

DSC_0117.JPG

Выступят блюзмены из Москвы Михаил Мишурис и Mishouris Blues Band, которые представят великолепную антологию американской музыки первой половины и середины ХХ века в двухчасовом концерте. Зрителей ждёт путешествие по старой Америке, где атмосфера американского Юга, Дельты и Нью-Орлеана начала ХХ века постепенно сменится смелыми ритмами Чикаго и Сент-Луиса 1950-70-х годов. Прозвучит «чёрная» классика Чикаго и Миссисипи, множество композиций в непревзойденном чикагском стиле: от элегантного свинга до напористого новоорлеанского ритм-н-блюза.

Субботние игры

14 февраля в 11:30 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся очередная «Игровая суббота» (12+).

ocdqvo3mce7ptjrr0bfn3iu82g87934b.jpg

Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Гостей ждут игры в «Неизведанные земли» — эпическое путешествие по фантастическим мирам: «Мурано» — атмосфера изящного мастерства и творчества; «Бридж» — возможность отточить мастерство под руководством опытного наставника.

Памяти Анны Герман

14 февраля в 13:00 В центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится концерт памяти певицы Анны Герман (12+).

bkitllilqo6ggoebyobb6pyrhf892dds.JPG

Вечер-портрет «Мы долгое эхо друг друга», посвященный 90-летию со дня рождения эстрадной певицы Анны Герман. Вы узнаете о короткой, но яркой жизни певицы и ее творческом пути, услышите произведения в ее исполнении, записанные на виниловых дисках из коллекции нашей библиотеки.

Вход свободный

В честь Дня влюблённых

14 февраля в 18:33 праздновать День влюблённых будут в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) спектаклем «Мужское и женское» от плейбэк-театра «Притяжение» (12+).

lkIdrXrLNt1I2En3Z6cLRrUSH45eQ5RO9Uqj6TDmiLVYzDYFlnE35drPD5QzYPcuHVcwZbCgDMA4Hjv-59LSGQVb.jpg

Давным-давно человечество захватил миф о романтической любви. Согласно ему влюблённые — две половинки единого целого. Разлученные разгневанными богами, ищут половинки друг друга, скитаясь по миру. На спектакле-импровизации оюещают собрать и неповторимый букет из историй самих зрителей.

День открытых дверей

14 февраля в 11:00 в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского (ул. Ленина, 42) состоится День открытых дверей (16+).

Без имени.jpg

Руководители и преподаватели учебного заведения ответят на все вопросы о поступлении и о том, какие профессии можно получить после девятого класса в Университетском колледже. А также гости узнают, что в Липецком педуниверситете можно изучать китайский и арабский языки, искусственный интеллект, управление персоналом, правовое обеспечение и PR, бизнес-аналитику, востоковедение, психологическое консультирование и многое другое.

Масленица в… библиотеке

15 февраля, в 13:00.в детской библиотеке «Эрудит» (9-й микрорайон, 18, кв. 47) на заседании «Академии занимательных наук» устроят празднование широкой Масленицы (6+).

0l1lb6ysn4mtqtauoz0qly7gjyg4e1uq.jpg

Гостей ждут рассказ о русских народных играх и забавах, чаепитие и угощение. Вход свободный.

Мастер-класс

15 февраля в 15:00 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2а) пройдёт мастер-класс по выжиганию (6+).

44c1vafx3uhl73sxzde4rs5wtdplkm14.jpg

Опытные наставники научат школьников новому увлекательному занятию.

Дорогие липчане! Интересных мероприятий в Липецке немало, как и интересных новостей., которые вы всегда можете узнать на GOROD48.Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на главных электронных страницах Липецк
