Выходные в Липецке: День влюблённых, «Лыжня России», столичный блюз

Представляем программу уикенда.

В вашем браузере отключен JavaScript

В субботу, 14 февраля, в Липецке от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В воскресенье, 15 февраля – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.









14 февраля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- ул. Стаханова, 2, 4, 6.









15 февраля с 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:





- пр-кт. Победы, 16, 18, 20, 22, 22а.









15 февраля с 09:00 до 17:00 останутся без электричества:





14 февраля в 12:00 на Зелёном острове будет дан старт областному этапу XLIV Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» (6+).









14 февраля в 17:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) пройдёт концерт «Блюз большого города» (12+).













Субботние игры





14 февраля в 11:30 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся очередная «Игровая суббота» (12+).









Фото vk.com/art_modnoe_mesto







Гостей ждут игры в «Неизведанные земли» — эпическое путешествие по фантастическим мирам: «Мурано» — атмосфера изящного мастерства и творчества; «Бридж» — возможность отточить мастерство под руководством опытного наставника.

14 февраля в 13:00 В центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится концерт памяти певицы Анны Герман (12+).









14 февраля в 18:33 праздновать День влюблённых будут в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) спектаклем «Мужское и женское» от плейбэк-театра «Притяжение» (12+).









14 февраля в 11:00 в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского (ул. Ленина, 42) состоится День открытых дверей (16+).









15 февраля, в 13:00.в детской библиотеке «Эрудит» (9-й микрорайон, 18, кв. 47) на заседании «Академии занимательных наук» устроят празднование широкой Масленицы (6+).









15 февраля в 15:00 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2а) пройдёт мастер-класс по выжиганию (6+).









Как обычно, начинаем выходные с музыкального номера. Автор и исполнитель собственных песен Иван Фомин представляет липчанам своё творчество. Видео Аркадия Свиридова.- ул. Водопьянова, 37, 39, 41.- ул. Смургиса, 3а, 4, 6, 8, 9, 12;- ул. П. Смородина, 12, 16;- ул. Стаханова, 7, 13а, 13, 21, 23, 19, 29а;- пр-т 60 лет СССР, 24.14 февраля с 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Доватора д. 2, 2а;- ул. Осипенко д. 2, 4, 6;- ул. Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 7, 10.- пр-т Мира, 26, 30;- ул. 8 Марта, 3, 8а, 8б, 8г, 8д, 9;- ул. Им. К.Е. Ворошилова, 11;- ул. Л. Толстого, 40, 42, 44.Впервые массовая гонка пройдёт не за городом. А в самом Липецке, что должно привлечь ещё больше участников, счёт которых идет на тысячи.Юноши и девушки до 18 лет побегут 5 км, а взрослые спортсмены (от 18 лет и старше) – 10 км. Большинство участников массовой гонки не будут гнаться за рекордами, для них предусмотрен основной забег на 3,5 км без контроля времени по принципу «главное – участие».Выступят блюзмены из Москвы Михаил Мишурис и Mishouris Blues Band, которые представят великолепную антологию американской музыки первой половины и середины ХХ века в двухчасовом концерте. Зрителей ждёт путешествие по старой Америке, где атмосфера американского Юга, Дельты и Нью-Орлеана начала ХХ века постепенно сменится смелыми ритмами Чикаго и Сент-Луиса 1950-70-х годов. Прозвучит «чёрная» классика Чикаго и Миссисипи, множество композиций в непревзойденном чикагском стиле: от элегантного свинга до напористого новоорлеанского ритм-н-блюза.Вечер-портрет «Мы долгое эхо друг друга», посвященный 90-летию со дня рождения эстрадной певицы Анны Герман. Вы узнаете о короткой, но яркой жизни певицы и ее творческом пути, услышите произведения в ее исполнении, записанные на виниловых дисках из коллекции нашей библиотеки.Вход свободныйДавным-давно человечество захватил миф о романтической любви. Согласно ему влюблённые — две половинки единого целого. Разлученные разгневанными богами, ищут половинки друг друга, скитаясь по миру. На спектакле-импровизации оюещают собрать и неповторимый букет из историй самих зрителей.Руководители и преподаватели учебного заведения ответят на все вопросы о поступлении и о том, какие профессии можно получить после девятого класса в Университетском колледже. А также гости узнают, что в Липецком педуниверситете можно изучать китайский и арабский языки, искусственный интеллект, управление персоналом, правовое обеспечение и PR, бизнес-аналитику, востоковедение, психологическое консультирование и многое другое.Гостей ждут рассказ о русских народных играх и забавах, чаепитие и угощение. Вход свободный.Опытные наставники научат школьников новому увлекательному занятию.