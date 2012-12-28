Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Политика
«Написать заявление на должность мэра — это раздеться и нарисовать на себе мишень»
Общество
Жители двух домов ведрами собирают текущую с крыш воду
Общество
На улице Циолковского затопило дом
Общество
В Липецке эвакуируют автовокзал
Происшествия
Соседский бык разорвал глаз 45-летнему мужчине
Здоровье
Липецкая вечЁрка: отставка мэра, потопы в домах и мастерство врачей
Общество
На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе достают попавший в ДТП большегруз
Происшествия
42-летняя хозяйка частного дома самовольно подключилась к газовой сети
Общество
Читать все
Очередной автомобиль у контейнерной площадки украсили мусором
Общество
Жительница усманского села судилась с администрацией: она просила отдать под огород место, где планируют сделать пляж
Общество
В Лебедяни 20-летний парень перевел на «безопасный счёт» 360 000 рублей
Происшествия
Данковчанин напал на двух женщин в магазине
Происшествия
Выходные в Липецке: День влюблённых, «Лыжня России», столичный блюз
Общество
Над Липецкой областью сбит вражеский беспилотник
Общество
Желтый уровень воздушной опасности отменен
Происшествия
В Липецкой области — желтый уровень
Происшествия
Покупатель профлиста отсудил у продавца троекратную стоимость непоставленного товара
Общество
Восемь лет и два месяца строгого режима — за попытку перебросить марихуану в колонию
Происшествия
Читать все
Происшествия
326
сегодня, 08:03
1

Данковчанин напал на двух женщин в магазине

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 42-летнего данковчанина, который подозревается в избиении двух местных жительниц.

Вечером 27 апреля прошлого года в полицию поступил сигнал от двух избитых в магазине женщин 28 и 39 лет.

Незнакомец в торговом зале после словесного конфликта ударил 39-летнюю женщину ладонью по лицу. Чуть позже на улице он аналогичным образом атаковал вторую девушку. От ударов она упала на бетонные ступени, после чего агрессивный покупатель продолжил избивать ее ногами, нанося удары в грудь и по ногам. После избиения он скрылся.

Личность нападавшего была оперативно установлена участковым, после чего его задержали и доставили в отделение внутренних дел. Выяснилось, что 42-летний задержанный уже имеет криминальный опыт и ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

На стадии следствия мужчина не признал вину, воспользовавшись правом хранить молчание и отказавшись от дачи каких-либо показаний. Тем не менее собранные правоохранителями улики и доказательства признаны достаточными для передачи дела в суд.

Обвинительное заключение утверждено Данковской межрайонной прокуратурой. Уголовное дело направлено в суд. Санкция вменяемой обвиняемому части 2 статьи 116.1 УК РФ предусматривает до 6 месяцев лишения свободы.
побои
0
0
1
2
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Уже
10 минут назад
В магазин ходить небезопасно стало.Куда мы катимся?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить