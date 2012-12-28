Данковчанин напал на двух женщин в магазине

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 42-летнего данковчанина, который подозревается в избиении двух местных жительниц.

Вечером 27 апреля прошлого года в полицию поступил сигнал от двух избитых в магазине женщин 28 и 39 лет.Незнакомец в торговом зале после словесного конфликта ударил 39-летнюю женщину ладонью по лицу. Чуть позже на улице он аналогичным образом атаковал вторую девушку. От ударов она упала на бетонные ступени, после чего агрессивный покупатель продолжил избивать ее ногами, нанося удары в грудь и по ногам. После избиения он скрылся.Личность нападавшего была оперативно установлена участковым, после чего его задержали и доставили в отделение внутренних дел. Выяснилось, что 42-летний задержанный уже имеет криминальный опыт и ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека.На стадии следствия мужчина не признал вину, воспользовавшись правом хранить молчание и отказавшись от дачи каких-либо показаний. Тем не менее собранные правоохранителями улики и доказательства признаны достаточными для передачи дела в суд.Обвинительное заключение утверждено Данковской межрайонной прокуратурой. Уголовное дело направлено в суд. Санкция вменяемой обвиняемому части 2 статьи 116.1 УК РФ предусматривает до 6 месяцев лишения свободы.