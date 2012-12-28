Жительница усманского села судилась с администрацией: она просила отдать под огород место, где планируют сделать пляж
сегодня, 07:57
Над Липецкой областью сбит вражеский беспилотник
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России.
13 БПЛА уничтожен над территорией Республики Крым, 2 БПЛА – над Орловской областью, 1 БПЛА – над Астраханской областью, 1 БПЛА – над Брянской областью, 1 БПЛА – над Курской областью, 1 БПЛА – над территорией Московского региона.
