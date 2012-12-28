«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
40-летний учитель физкультуры из Станового выиграл «Лыжню России» в четвёртый раз
Победу он посвятил новорожденной дочери.
40-летний учитель физкультуры победил в соревнованиях в четвёртый раз подряд, став самым титулованным участником липецкого этапа всероссийской гонки.
– Жду конкуренции со стороны молодёжи, но пока «звёздочек» не видно, - прокомментировал ветеран лыжных гонок.
Победу он посвятил третьему ребёнку в своей семье – дочери, которая родилась в прошлом году.
– Времени на соревнования всё меньше и меньше, – рассказал чемпион. – Но «Лыжню России» решил не пропускать. По сути, в году это у меня единственный старт. Потому, что самый любимый!
Напомним, что гонки проходили на 10 км у взрослых и на 5 км у юношей и девушек до 18 лет. Кроме того, все желающие приняли участие в массовом забеге на 3,5 км без контроля времени и определения чемпионов.
Результаты 5 км Девушки
1. Анна Воронецкая
2. Анна Шамаева
3. Вероника Дьякова
5 км Юноши
1. Арсений Ларин
2. Ерофей Шумаков
10 км Женщины
1. Виктория Перепечена
2. Полина Нестерова
3. Виктория Сундеева
10 км Мужчины
1. Дмитрий Жданов
2. Юрий Вепринцев
3. Иван Сюнюков
