40-летний учитель физкультуры из Станового выиграл «Лыжню России» в четвёртый раз

Главный спортивный забег «Лыжни России» на 10 км выиграл Дмитрий Жданов из Станового.40-летний учитель физкультуры победил в соревнованиях в четвёртый раз подряд, став самым титулованным участником липецкого этапа всероссийской гонки.– Жду конкуренции со стороны молодёжи, но пока «звёздочек» не видно, - прокомментировал ветеран лыжных гонок.Победу он посвятил третьему ребёнку в своей семье – дочери, которая родилась в прошлом году.– Времени на соревнования всё меньше и меньше, – рассказал чемпион. – Но «Лыжню России» решил не пропускать. По сути, в году это у меня единственный старт. Потому, что самый любимый!Напомним, что гонки проходили на 10 км у взрослых и на 5 км у юношей и девушек до 18 лет. Кроме того, все желающие приняли участие в массовом забеге на 3,5 км без контроля времени и определения чемпионов.1. Анна Воронецкая2. Анна Шамаева3. Вероника Дьякова1. Арсений Ларин2. Ерофей Шумаков1. Виктория Перепечена2. Полина Нестерова3. Виктория Сундеева1. Дмитрий Жданов2. Юрий Вепринцев3. Иван Сюнюков