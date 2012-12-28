Проректора ЕГУ Евгению Герасимову обвиняют в присвоении 82 450 рублей: дело начал рассматривать суд
Общество
771
сегодня, 10:34
6
В Липецке жители двух новых домов сутки мерзнут без отопления
Сроков устранения аварии в доме им никто не называет.
Как рассказали жильцы домов № 6Ак1 и 6Ак2, авария произошла днем 13 февраля. Около часа дня в дома перестали поступать горячее водоснабжение и тепло. За прошедшую ночь квартиры успели основательно остыть, стало очень холодно.
В первый день жители пытались связаться с диспетчерской службой управляющей организации. Однако информация, которую предоставляли сотрудники аварийной службы, разнилась от звонка к звонку. Никаких конкретных сроков завершения работ и возобновления подачи тепла названо не было.
Сегодня, по словам жителей домов, круглосуточный телефон аварийной службы управляющей компании перестал отвечать на вызовы.
Особую обеспокоенность ситуация вызывает у семей с маленькими детьми, которых в этих домах проживает немало. Отсутствие горячей воды создаёт серьёзные бытовые трудности, в то время как дома являются новостройками и были сданы в эксплуатацию относительно недавно.
На данный момент жители не получили от управляющей компании «Липецк-ЖЭК» ни официальных разъяснений о причинах аварии, ни прогнозируемых сроков её ликвидации. Люди вынуждены мёрзнуть в собственных квартирах, не зная, когда возобновится подача тепла.
Комментарии (6)