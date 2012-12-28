Все новости
Общество
771
сегодня, 10:34
6

В Липецке жители двух новых домов сутки мерзнут без отопления

Сроков устранения аварии в доме им никто не называет.

В Липецке жители двух многоквартирных домов по улице Минской остались без тепла и горячей воды. С момента отключения горячей воды и отопления прошло уже более суток, а внятных объяснений и сроков устранения неисправности от ответственных служб люди так и не дождались.

Как рассказали жильцы домов № 6Ак1 и 6Ак2, авария произошла днем 13 февраля. Около часа дня в дома перестали поступать горячее водоснабжение и тепло. За прошедшую ночь квартиры успели основательно остыть, стало очень холодно.

В первый день жители пытались связаться с диспетчерской службой управляющей организации. Однако информация, которую предоставляли сотрудники аварийной службы, разнилась от звонка к звонку. Никаких конкретных сроков завершения работ и возобновления подачи тепла названо не было.

Сегодня, по словам жителей домов, круглосуточный телефон аварийной службы управляющей компании перестал отвечать на вызовы.

Особую обеспокоенность ситуация вызывает у семей с маленькими детьми, которых в этих домах проживает немало. Отсутствие горячей воды создаёт серьёзные бытовые трудности, в то время как дома являются новостройками и были сданы в эксплуатацию относительно недавно.

На данный момент жители не получили от управляющей компании «Липецк-ЖЭК» ни официальных разъяснений о причинах аварии, ни прогнозируемых сроков её ликвидации. Люди вынуждены мёрзнуть в собственных квартирах, не зная, когда возобновится подача тепла.
отопление
0
4
4
1
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Я
10 минут назад
Термометр для измерения температуры должен быть с документами, это по жк РФ. Электронный не подходит, там строгие подходы к шкале(в жк РФ). Идите в суд и потребуйте наказать ук уголовно.
Ответить
Ворошилова
20 минут назад
А мы жили без холодной с 31 января по 6 февраля в морозы! Горячую воду на балконе студии! УК Умный дом, отвечали"А что я сделаю?" ГЖИ на Деп ЖКХ скинули обращения и так по кругу
Ответить
селянин
38 минут назад
Точно, ничего нового в человейниках... И даже в новых.)))
Ответить
Интересно
53 минуты назад
управляющей компании Липецк ЖЭК , а названия какие , правда работников там неизвестно сколько. Может даже - 0.
Ответить
САИ
сегодня, 10:59
Ничего нового, ЖКХний коллапс продолжается. Вчера к нам приходила комиссия (проспект Победы 75) по замеру температуры в квартире. Специалисты УК занимаются прямым подлогом, например температуру в зале ихний электронный термометр показывал 18,5 град., тогда как обыкновенные (2 шт.) термометры показывали 11 град. (Оба). Выясняется, что они свой термометр поставили на данные из памяти замеров, замерянных где то ранее. Это, что?!
Ответить
Эфа
9 минут назад
"Это наша родина, сынок!"
Ответить
