В Липецке жители двух новых домов сутки мерзнут без отопления

В Липецке жители двух многоквартирных домов по улице Минской остались без тепла и горячей воды. С момента отключения горячей воды и отопления прошло уже более суток, а внятных объяснений и сроков устранения неисправности от ответственных служб люди так и не дождались.Как рассказали жильцы домов № 6Ак1 и 6Ак2, авария произошла днем 13 февраля. Около часа дня в дома перестали поступать горячее водоснабжение и тепло. За прошедшую ночь квартиры успели основательно остыть, стало очень холодно.В первый день жители пытались связаться с диспетчерской службой управляющей организации. Однако информация, которую предоставляли сотрудники аварийной службы, разнилась от звонка к звонку. Никаких конкретных сроков завершения работ и возобновления подачи тепла названо не было.Сегодня, по словам жителей домов, круглосуточный телефон аварийной службы управляющей компании перестал отвечать на вызовы.Особую обеспокоенность ситуация вызывает у семей с маленькими детьми, которых в этих домах проживает немало. Отсутствие горячей воды создаёт серьёзные бытовые трудности, в то время как дома являются новостройками и были сданы в эксплуатацию относительно недавно.На данный момент жители не получили от управляющей компании «Липецк-ЖЭК» ни официальных разъяснений о причинах аварии, ни прогнозируемых сроков её ликвидации. Люди вынуждены мёрзнуть в собственных квартирах, не зная, когда возобновится подача тепла.