«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?

В конце восьмидесятых годов Липецк дважды сотрясали бунты пациентов ЛТП — лечебно-трудового профилактория, в который принудительно отправляли людей с алкогольной и наркотической зависимостями. О том, как это было, в нашей рубрике «А знаете ли вы?».

23 мая 1988 года жители улиц Ковалева и Студёновской были разбужены шумом за окнами — выли милицейские сирены, а по улицам шагала толпа в странной одинаковой одежде. Только через три дня газета «Ленинское знамя» сообщила, что липецкий лечебно-трудовой профилакторий самовольно покинули хронические алкоголики. А через год бунт повторился.Лечебно-трудовые профилактории, или, сокращено ЛТП, были, по сути, исправительными колониями, но с облегченным содержанием. В них по решению суда помещались больные хроническим алкоголизмом или наркоманией. Предполагалось, что в ЛТП их вылечат принудительным трудом, и медикаментозными процедурами. При этом лечебное вроде бы учреждение относилось не к Минздраву, а к главному управлению здравоохранения МВД.В Липецке ЛТП существовал с 1974 года, с момента подписания Указа Верховного совета РСФСР о создании таких учреждений. Его разметили на территории, отрезанной от исправительной колонии №2. Для контингента ЛТП, в нем могли содержаться 1200 человек, а на пике, в 1988 насчитывалось 1300, создали производство — бытовых батареек. Многие помнят эти фирменные липецкие квадратные и круглые желто-черные батарейки, причем очень хорошего качества.С началом перестройки в стране началась бурная полемика — нужен ли стране такой пережиток тоталитаризма как ЛТП. Защитники ЛТП утверждали, что они защищают население от асоциальных личностей — в профилактории отправляли тех, на кого жаловались родные и соседи, а также тех, кто попадал более 5-6 раз в медвытрезвитель. Противники профилакториев утверждали, что граждан в ЛТП помещали не за преступления, а за недуг.Заговорили о правах человека и содержащиеся в ЛТП граждане.Липецк стал одним из первых, если не первым городом, в котором взбунтовались ЛТПшники. Причиной бунта стала смерть одного из их коллег по несчастью.Как выяснила журналист «Ленинского знамени» Мария Сорокина, в будущем, кстати, депутат Верховного Совета РСФСР, пациент ЛТП Якубенко напился гидрофобной жидкости, применяемой в производстве клея, и умер от отравления. Его же товарищи решили, что бедолагу залечили наркологи. ЛТП забурлил, толпа начала требовать прокурора, а потом снесла трое ворот и отправилась шествием к центру города. Беспорядочная колонна спустились по улице Ковалева на Студёновскую. По пути их пытались вразумить и прокурор города, и руководство УИН, но бунтари намеревались дойти до площади Героев и требовали начальника УВД. Виктор Минаков вышел к протестующим. Встреча прошла на дороге где-то в районе остановки «Улица Арктическая».Как вспоминает ныне почетный гражданин Липецка, много лет отдавший службе в силовых структурах, Валентин Сонин, Виктор Минаков был тогда заместителем начальника по следствию. Валентин Сонин же, недавно вернулся со службы в Афганистане.— Я еще даже форму новую не получил, а ходил в «афганке». Только-только заступил на службу замначальника УВД, курировать, в том числе, воспитательную работу в УИН, а тут бунт. Сейчас уже все детали не вспомню, но тогда удалось быстро договориться с пациентами ЛТП, и большая их часть вернулась в профилакторий. Была создана комиссия по расследованию причин бунта, разные наказания получили как зачинщики беспорядков, так и должностные лица.Некоторые сотрудники ЛТП схлопотали выговоры, зачинщикам продлили «лечение» в «профилактории» на год. Именно столько полагалось по закону за побег из этого учреждения.Вернулись в ЛТП, конечно не все. Десятки рванули кто куда. Кого-то из них, как писала Мария Сорокина, нашли аж в Херсоне и Николаеве, некоторых поближе — в Туле, а остальных — у липецких винных магазинов.Требовали же бунтари прекратить практику незаконного направления в ЛТП и повышения расценок оплаты труда на производстве.После липецкого случая полемика об ЛТП разгорелась с новой силой. Мятежный почин подхватили и в других профилакториях страны. Прошел год, и в Липецке случился рецидив — новый бунт.26 июня 1989 года пациенты липецкого ЛТП разогнали железнодорожную платформу и попытались ей вынести ворота профилактория. Ворота удар сдержали. Тогда толпа просто перелезла через них. ЛТПшники уже не стремились в центр Липецка, а пошли в обратную сторону, в Ситовку. Зачинщиками второго бунта были некие братья Петровы. Им до выписки из профилактория оставалось несколько дней, но они почему-то решили качать права. Большинство из беглецов вскоре удалось вернуть обратно, но некоторых, как и в прошлый раз, ловили во всей стране. За еще один год перестройки дали еще больше свободы. Требования бунтарей были под стать времени — о соблюдении права человека и ликвидации всех ЛТП! Вот так Липецк и обитатели трудового профилактория встали в авангарде защиты свободы и выбора человека — пить или не пить.В статьях об ЛТП журналист Мария Сорокина не только расследовала причины бунтов, но и рассказывала о судьбах вынужденных сидельцев. Один из них — Николай Кеменев, побывал в профилакторий дважды. В интервью Марии Сорокиной он рассказывал, что после первого срока, как только вышел за ворота профилактория, рванул в магазин за бутылкой. Через два месяца снова оказался в ЛТП, и почувствовал: погибает. Но не от алкоголизма, а от ожирения.— Потихоньку стал ходить по территории профилактория, тренироваться. Домой приехал — начал бегом заниматься. Вступил в команду по марафону. Написал письмо, получил вызов, побывал на сборах. С тех пор не пропускаю соревнований, — рассказывал он.В момент интервью Николай Кеменев уже собирался на соревнования по бегу в Японию! Бег он проповедовал, как эликсир от всех болезней, в том числе и от алкоголизма. Однажды о нем написала газета «Сельская жизнь» и ему посыпались письма со всего СССР от матерей, жен и детей алкоголиков с просьбами помочь. Жена Кеменева ему сказала: «Если ты теперь опозоришь на всю страну и запьешь, сама живым зарою». Николаю пришлось пообещать ей: «Ни за что!»…На пике своего развития сеть лечебно-трудовых профилакториев охватывала всю страну. К концу 1970-х годов в Советском Союзе действовало 314 таких учреждений, единовременно рассчитанных на содержание 273 тысяч пациентов.В общей сложности за время работы системы принудительного лечения от алкоголизма через неё прошло более двух миллионов человек.В 1994 году Указом Бориса Ельцина все ЛТП были закрыты.ЛТП до сих пор существуют в Беларуси и Туркменистане. Даже в ФРГ и Японии существует практика принудительного лечения от алкоголизма и наркомании с изоляцией от общества. В России полемика о возрождении ЛТП возобновляется каждые 5-10 лет.