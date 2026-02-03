Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Политика
«Написать заявление на должность мэра — это раздеться и нарисовать на себе мишень»
Общество
Жители двух домов ведрами собирают текущую с крыш воду
Общество
На улице Циолковского затопило дом
Общество
В Липецке эвакуируют автовокзал
Происшествия
Липецкая вечЁрка: отставка мэра, потопы в домах и мастерство врачей
Общество
Соседский бык разорвал глаз 45-летнему мужчине
Здоровье
На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе достают попавший в ДТП большегруз
Происшествия
42-летняя хозяйка частного дома самовольно подключилась к газовой сети
Общество
Двухлетний ребёнок вдохнул кусочки ореха: левое лёгкое было полностью выключено
Здоровье
Читать все
Жительница усманского села судилась с администрацией: она просила отдать под огород место, где планируют сделать пляж
Общество
«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
А знаете ли вы
Грязинская пенсионерка лишилась почти 200 тысяч рублей после звонка из «магазина цветов»
Происшествия
Выходные в Липецке: День влюблённых, «Лыжня России», столичный блюз
Общество
Данковчанин напал на двух женщин в магазине
Происшествия
Над Липецкой областью сбит беспилотник
Общество
Желтый уровень воздушной опасности отменен
Происшествия
В Липецкой области — желтый уровень
Происшествия
Покупатель профлиста отсудил у продавца троекратную стоимость непоставленного товара
Общество
Восемь лет и два месяца строгого режима — за попытку перебросить марихуану в колонию
Происшествия
Читать все
А знаете ли вы
695
сегодня, 09:30
5

«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?

В конце восьмидесятых годов Липецк дважды сотрясали бунты пациентов ЛТП — лечебно-трудового профилактория, в который принудительно отправляли людей с алкогольной и наркотической зависимостями. О том, как это было, в нашей рубрике «А знаете ли вы?».

23 мая 1988 года жители улиц Ковалева и Студёновской были разбужены шумом за окнами — выли милицейские сирены, а по улицам шагала толпа в странной одинаковой одежде. Только через три дня газета «Ленинское знамя» сообщила, что липецкий лечебно-трудовой профилакторий самовольно покинули хронические алкоголики. А через год бунт повторился.

3 (2).jpg

Лечебно-трудовые профилактории, или, сокращено ЛТП, были, по сути, исправительными колониями, но с облегченным содержанием. В них по решению суда помещались больные хроническим алкоголизмом или наркоманией. Предполагалось, что в ЛТП их вылечат принудительным трудом, и медикаментозными процедурами. При этом лечебное вроде бы учреждение относилось не к Минздраву, а к главному управлению здравоохранения МВД.

В Липецке ЛТП существовал с 1974 года, с момента подписания Указа Верховного совета РСФСР о создании таких учреждений. Его разметили на территории, отрезанной от исправительной колонии №2. Для контингента ЛТП, в нем могли содержаться 1200 человек, а на пике, в 1988 насчитывалось 1300, создали производство — бытовых батареек. Многие помнят эти фирменные липецкие квадратные и круглые желто-черные батарейки, причем очень хорошего качества.

С началом перестройки в стране началась бурная полемика — нужен ли стране такой пережиток тоталитаризма как ЛТП. Защитники ЛТП утверждали, что они защищают население от асоциальных личностей — в профилактории отправляли тех, на кого жаловались родные и соседи, а также тех, кто попадал более 5-6 раз в медвытрезвитель. Противники профилакториев утверждали, что граждан в ЛТП помещали не за преступления, а за недуг.

Заговорили о правах человека и содержащиеся в ЛТП граждане.

«Пить или не пить» — вот в чем вопрос

Липецк стал одним из первых, если не первым городом, в котором взбунтовались ЛТПшники. Причиной бунта стала смерть одного из их коллег по несчастью.

Как выяснила журналист «Ленинского знамени» Мария Сорокина, в будущем, кстати, депутат Верховного Совета РСФСР, пациент ЛТП Якубенко напился гидрофобной жидкости, применяемой в производстве клея, и умер от отравления. Его же товарищи решили, что бедолагу залечили наркологи. ЛТП забурлил, толпа начала требовать прокурора, а потом снесла трое ворот и отправилась шествием к центру города. Беспорядочная колонна спустились по улице Ковалева на Студёновскую. По пути их пытались вразумить и прокурор города, и руководство УИН, но бунтари намеревались дойти до площади Героев и требовали начальника УВД. Виктор Минаков вышел к протестующим. Встреча прошла на дороге где-то в районе остановки «Улица Арктическая».

2 (2).jpg

Как вспоминает ныне почетный гражданин Липецка, много лет отдавший службе в силовых структурах, Валентин Сонин, Виктор Минаков был тогда заместителем начальника по следствию. Валентин Сонин же, недавно вернулся со службы в Афганистане.

— Я еще даже форму новую не получил, а ходил в «афганке». Только-только заступил на службу замначальника УВД, курировать, в том числе, воспитательную работу в УИН, а тут бунт. Сейчас уже все детали не вспомню, но тогда удалось быстро договориться с пациентами ЛТП, и большая их часть вернулась в профилакторий. Была создана комиссия по расследованию причин бунта, разные наказания получили как зачинщики беспорядков, так и должностные лица.

Некоторые сотрудники ЛТП схлопотали выговоры, зачинщикам продлили «лечение» в «профилактории» на год. Именно столько полагалось по закону за побег из этого учреждения.

Вернулись в ЛТП, конечно не все. Десятки рванули кто куда. Кого-то из них, как писала Мария Сорокина, нашли аж в Херсоне и Николаеве, некоторых поближе — в Туле, а остальных — у липецких винных магазинов.

Требовали же бунтари прекратить практику незаконного направления в ЛТП и повышения расценок оплаты труда на производстве.

1 (2).jpg

После липецкого случая полемика об ЛТП разгорелась с новой силой. Мятежный почин подхватили и в других профилакториях страны. Прошел год, и в Липецке случился рецидив — новый бунт.

4.jpg

26 июня 1989 года пациенты липецкого ЛТП разогнали железнодорожную платформу и попытались ей вынести ворота профилактория. Ворота удар сдержали. Тогда толпа просто перелезла через них. ЛТПшники уже не стремились в центр Липецка, а пошли в обратную сторону, в Ситовку. Зачинщиками второго бунта были некие братья Петровы. Им до выписки из профилактория оставалось несколько дней, но они почему-то решили качать права. Большинство из беглецов вскоре удалось вернуть обратно, но некоторых, как и в прошлый раз, ловили во всей стране. За еще один год перестройки дали еще больше свободы. Требования бунтарей были под стать времени — о соблюдении права человека и ликвидации всех ЛТП! Вот так Липецк и обитатели трудового профилактория встали в авангарде защиты свободы и выбора человека — пить или не пить.

Как пациент липецкого ЛТП добежал до Японии

В статьях об ЛТП журналист Мария Сорокина не только расследовала причины бунтов, но и рассказывала о судьбах вынужденных сидельцев. Один из них — Николай Кеменев, побывал в профилакторий дважды. В интервью Марии Сорокиной он рассказывал, что после первого срока, как только вышел за ворота профилактория, рванул в магазин за бутылкой. Через два месяца снова оказался в ЛТП, и почувствовал: погибает. Но не от алкоголизма, а от ожирения.

photo_2026-02-03_17-49-41.jpg+2026-02-13-21.16.04+niz.jpg

— Потихоньку стал ходить по территории профилактория, тренироваться. Домой приехал — начал бегом заниматься. Вступил в команду по марафону. Написал письмо, получил вызов, побывал на сборах. С тех пор не пропускаю соревнований, — рассказывал он.

photo_2026-02-03_17-49-42.jpg+2026-02-13-21.16.04+niz.jpg

В момент интервью Николай Кеменев уже собирался на соревнования по бегу в Японию! Бег он проповедовал, как эликсир от всех болезней, в том числе и от алкоголизма. Однажды о нем написала газета «Сельская жизнь» и ему посыпались письма со всего СССР от матерей, жен и детей алкоголиков с просьбами помочь. Жена Кеменева ему сказала: «Если ты теперь опозоришь на всю страну и запьешь, сама живым зарою». Николаю пришлось пообещать ей: «Ни за что!»…

На пике своего развития сеть лечебно-трудовых профилакториев охватывала всю страну. К концу 1970-х годов в Советском Союзе действовало 314 таких учреждений, единовременно рассчитанных на содержание 273 тысяч пациентов.

В общей сложности за время работы системы принудительного лечения от алкоголизма через неё прошло более двух миллионов человек.

В 1994 году Указом Бориса Ельцина все ЛТП были закрыты.

ЛТП до сих пор существуют в Беларуси и Туркменистане. Даже в ФРГ и Японии существует практика принудительного лечения от алкоголизма и наркомании с изоляцией от общества. В России полемика о возрождении ЛТП возобновляется каждые 5-10 лет.

Использованы материалы краеведческого портала Липецкой области

Фото сгенерированы нейросетью

а знаете ли вы
краеведение
1
0
0
4
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эх
7 минут назад
Жаль, что ЛТП сейчас нет. Сколько маргиналов стало, сколько смертей в пьяном угаре. А ведь люди бросали пить. Хотя бы, вот этот, замечательный случай. А сейчас они никому не нужны, калечат свои и чужие жизни. Ещё и наркоманы появились. Нужно возраждать ЛТП.
Ответить
Гость
32 минуты назад
Минаков не Владимир, а Виктор Михайлович. Комментируют люди непричастные, если вы понимаете о чём это
Ответить
Классика
42 минуты назад
О ЛТП…ооо
Ответить
НКВД
45 минут назад
ЛТП надо восстанавливать и отправлять туда всех посетителей ночных рыгаловок.
Ответить
Округ
49 минут назад
ЛТП-летно техническое предприятие. Но лечить надо пока не перешло в болезнь и не излечимую! Это трагедия не один алкоголик не считает себя больным
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить