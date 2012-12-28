Грязинская пенсионерка лишилась почти 200 тысяч рублей после звонка из «магазина цветов»

В полицию жительница Грязинского района, которая обещали праздничный букет, а потом оставили без денег.

История началась с телефонного звонка в мессенджере. Звонившая представилась сотрудницей цветочного салона и поздравила именинницу с днём рождения. Сюрприз должен был стать приятным: женщине пообещали бесплатную доставку цветов прямо домой. Для подтверждения получения подарка попросили назвать код из смс, что пенсионерка и сделала, не заподозрив подвоха.Вскоре после разговора с «флористом» женщины получила новое уведомление — на этот раз якобы от сотрудника Роспотребнадзора. Он сообщил тревожную новость: аккаунт пенсионерки на портале «Госуслуг» взломан, произошла утечка личных данных, и теперь средства на счетах находятся под угрозой. Испуганная гражданка действительно вспомнила, что видела сообщение о подозрительной попытке входа в личный кабинет.Дальше все развивалось по мошеннической классике. Лжесотрудник надзорного ведомства переключил её на «коллегу из ФСБ», который возьмёт шефство над ситуацией. Представитель спецслужбы в ходе беседы проявил подозрительный интерес к финансам женщины: выяснял, в каких именно банках она хранит сбережения и сколько. Затем последовал стандартный способ спасения денег— срочный переводна специальный «безопасный» счёт.Поверив легенде, женщина провела три транзакции и лишилась почти 200 тысяч рублей. Обещанной помощи и обратного звонка от куратора она так и не дождалась. Цветов, разумеется, тоже никто не привёз.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители устанавливают личности злоумышленников и призывают граждан быть бдительными: ни под каким предлогом не сообщать посторонним коды из сообщений и данные своих счетов.