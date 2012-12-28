Все новости
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Политика
«Написать заявление на должность мэра — это раздеться и нарисовать на себе мишень»
Общество
Жители двух домов ведрами собирают текущую с крыш воду
Общество
На улице Циолковского затопило дом
Общество
В Липецке эвакуируют автовокзал
Происшествия
Липецкая вечЁрка: отставка мэра, потопы в домах и мастерство врачей
Общество
Соседский бык разорвал глаз 45-летнему мужчине
Здоровье
На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе достают попавший в ДТП большегруз
Происшествия
42-летняя хозяйка частного дома самовольно подключилась к газовой сети
Общество
Двухлетний ребёнок вдохнул кусочки ореха: левое лёгкое было полностью выключено
Здоровье
Читать все
Жительница усманского села судилась с администрацией: она просила отдать под огород место, где планируют сделать пляж
Общество
«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
А знаете ли вы
Грязинская пенсионерка лишилась почти 200 тысяч рублей после звонка из «магазина цветов»
Происшествия
Выходные в Липецке: День влюблённых, «Лыжня России», столичный блюз
Общество
Данковчанин напал на двух женщин в магазине
Происшествия
Над Липецкой областью сбит беспилотник
Общество
Желтый уровень воздушной опасности отменен
Происшествия
В Липецкой области — желтый уровень
Происшествия
Покупатель профлиста отсудил у продавца троекратную стоимость непоставленного товара
Общество
Восемь лет и два месяца строгого режима — за попытку перебросить марихуану в колонию
Происшествия
Происшествия
312
сегодня, 09:04
4

Грязинская пенсионерка лишилась почти 200 тысяч рублей после звонка из «магазина цветов»

В полицию жительница Грязинского района, которая обещали праздничный букет, а потом оставили без денег.

История началась с телефонного звонка в мессенджере. Звонившая представилась сотрудницей цветочного салона и поздравила именинницу с днём рождения. Сюрприз должен был стать приятным: женщине пообещали бесплатную доставку цветов прямо домой. Для подтверждения получения подарка попросили назвать код из смс, что пенсионерка и сделала, не заподозрив подвоха.

Вскоре после разговора с «флористом» женщины получила новое уведомление — на этот раз якобы от сотрудника Роспотребнадзора. Он сообщил тревожную новость: аккаунт пенсионерки на портале «Госуслуг» взломан, произошла утечка личных данных, и теперь средства на счетах находятся под угрозой. Испуганная гражданка действительно вспомнила, что видела сообщение о подозрительной попытке входа в личный кабинет.

Дальше все развивалось по мошеннической классике. Лжесотрудник надзорного ведомства переключил её на «коллегу из ФСБ», который возьмёт шефство над ситуацией. Представитель спецслужбы в ходе беседы проявил подозрительный интерес к финансам женщины: выяснял, в каких именно банках она хранит сбережения и сколько. Затем последовал стандартный способ спасения денег— срочный переводна специальный «безопасный» счёт.

Поверив легенде, женщина провела три транзакции и лишилась почти 200 тысяч рублей. Обещанной помощи и обратного звонка от куратора она так и не дождалась. Цветов, разумеется, тоже никто не привёз.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители устанавливают личности злоумышленников и призывают граждан быть бдительными: ни под каким предлогом не сообщать посторонним коды из сообщений и данные своих счетов.
мошенничество
0
1
0
0
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ттт
30 минут назад
самое первое смс с кодом то же было фальшивым, никакого доступа к госуслугам мошенники не получают. Жертва сама, своими руками переводит им деньги. Мошенникам схемы развода очень грамотные психологи составляют, прямо уровня Нобелевских лауреатов. Ну и сотрудники банков, не без этого. Заметили что названия банков жертвы никогда не озвучивают?
Ответить
кит
59 минут назад
Черные психологи за большие деньги рарабатывают схемы развода ! А пенсионерки в мессенджерах тут как тут !
Ответить
Пенсионеркам
сегодня, 09:19
Надо радоваться куску хлеба и лекарствами,а не праздничным букетам от неизвестных мошенников.Включать голову надо,так можно и гробовых денег лишиться.Несолидно за букетик размениваться.
Ответить
Молодым
57 минут назад
Был такой же звонок, конкретно в мое д.р. на телефон зарегистрированный на родственника, но пользуюсь им я. Дочь живет в другом городе и всегда заказывает на д.р. букет. Когда сказали об СМС. Я сбросила вызов в вацапе. Позвонила дочери, она сказала, что никаких моих данных она при заказе не давала, кроме адреса. В этот день мне потом 4 раза еще и в вацапе и по телефону набирали. Всех заблокировала и телефон больше не брала. Если говорят про смс сразу бросайте трубку.
Ответить
