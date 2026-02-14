«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
сегодня, 12:01
В Липецке на «Зеленом острове» дан старт главному забегу «Лыжни России»
В массовом спортивном мероприятии сегодня участвуют порядка полутора тысяч человек.
По оценкам организаторов, в забеге принимают участие не менее полутора тысяч липчан — от самых юных до опытных ветеранов. Самый возрастной лыжник — 86-летний Николай Казьмин, известный в городе энтузиаст спорта и бывший учитель физкультуры школы № 49.
Николай Степанович не пропустил ни одной массовой лыжной гонки с момента проведения первой — в 1982 году. Его участие в «Лыжне России» давно стало символом верности спорту и примером для нескольких поколений липецких лыжников.
Основная масса участников вышла на дистанцию 3,5 километра. Для них время прохождения трассы не фиксируется — главным остаётся сам дух праздника и возможность разделить его с семьёй и единомышленниками.
