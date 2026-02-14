В Липецке на «Зеленом острове» дан старт главному забегу «Лыжни России»

В массовом спортивном мероприятии сегодня участвуют порядка полутора тысяч человек.

На Зеленом острове в Липецке только что дали старт основному забегу всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Несмотря на сложные погодные условия и талый снег, любители спорта вышли на трассу, чтобы поддержать многолетнюю традицию.По оценкам организаторов, в забеге принимают участие не менее полутора тысяч липчан — от самых юных до опытных ветеранов. Самый возрастной лыжник — 86-летний Николай Казьмин, известный в городе энтузиаст спорта и бывший учитель физкультуры школы № 49.Николай Степанович не пропустил ни одной массовой лыжной гонки с момента проведения первой — в 1982 году. Его участие в «Лыжне России» давно стало символом верности спорту и примером для нескольких поколений липецких лыжников.Основная масса участников вышла на дистанцию 3,5 километра. Для них время прохождения трассы не фиксируется — главным остаётся сам дух праздника и возможность разделить его с семьёй и единомышленниками.