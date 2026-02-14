Все новости
«Написать заявление на должность мэра — это раздеться и нарисовать на себе мишень»
Общество
Липецкая вечЁрка: отставка мэра, потопы в домах и мастерство врачей
Общество
В Липецке эвакуируют автовокзал
Происшествия
42-летняя хозяйка частного дома самовольно подключилась к газовой сети
Общество
На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе достают попавший в ДТП большегруз
Происшествия
Очередной автомобиль у контейнерной площадки украсили мусором
Общество
Дело о стрельбе в мотоциклиста из пневматической винтовки рассматривают в суде
Происшествия
«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
А знаете ли вы
Жительница усманского села судилась с администрацией: она просила отдать под огород место, где планируют сделать пляж
Общество
В Липецке жители двух новых домов сутки мерзнут без отопления
Общество
В Липецке жители двух новых домов сутки мерзнут без отопления
Общество
«Лыжня России» в Липецке собрала больше тысячи участников
Спорт
Грязинская пенсионерка лишилась почти 200 тысяч рублей после звонка из «магазина цветов»
Происшествия
Данковчанин напал на двух женщин в магазине
Происшествия
В Липецке на «Зеленом острове» дан старт главному забегу «Лыжни России»
Спорт
Выходные в Липецке: День влюблённых, «Лыжня России», столичный блюз
Общество
Желтый уровень воздушной опасности отменен
Происшествия
40-летний учитель физкультуры из Станового выиграл «Лыжню России» в четвёртый раз
Спорт
В Ельце из-за аварии на водопроводе несколько улиц остались без воды
Общество
Над Липецкой областью сбит беспилотник
Общество
Спорт
464
сегодня, 12:01
5

В Липецке на «Зеленом острове» дан старт главному забегу «Лыжни России»

В массовом спортивном мероприятии сегодня участвуют порядка полутора тысяч человек.

На Зеленом острове в Липецке только что дали старт основному забегу всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Несмотря на сложные погодные условия и талый снег, любители спорта вышли на трассу, чтобы поддержать многолетнюю традицию.

photo_2026-02-14_11-13-02.jpg+2026-02-14-11.32.35+niz.jpg

photo_2026-02-14_11-24-31.jpg+2026-02-14-11.32.35+niz.jpg

photo_2026-02-14_11-26-44.jpg+2026-02-14-11.32.35+niz.jpg

По оценкам организаторов, в забеге принимают участие не менее полутора тысяч липчан — от самых юных до опытных ветеранов. Самый возрастной лыжник — 86-летний Николай Казьмин, известный в городе энтузиаст спорта и бывший учитель физкультуры школы № 49.

Николай Степанович не пропустил ни одной массовой лыжной гонки с момента проведения первой — в 1982 году. Его участие в «Лыжне России» давно стало символом верности спорту и примером для нескольких поколений липецких лыжников.

Основная масса участников вышла на дистанцию 3,5 километра. Для них время прохождения трассы не фиксируется — главным остаётся сам дух праздника и возможность разделить его с семьёй и единомышленниками.
Комментарии (5)

Спорт
22 минуты назад
Это конечно здорово, но главное, чтобы не заболели. Дождь целый день.
Ответить
Светлана
39 минут назад
Каму делать не чего в дождь ха ха ха ?
Ответить
Браво
40 минут назад
Молодцы, просто молодцы. Больше бы таких
Ответить
Сселки
42 минуты назад
Думал на водных лыжах, ...
Ответить
Местный
сегодня, 12:34
Всех лыжников на уборку снега в городе , везде горы снега , а , они опять хрен знает чем занимаются !!!!! Очистка снега , вот это СПОРТ !!!!
Ответить
