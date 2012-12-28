$77,19
Липецкая вечЁрка: отставка мэра, потопы в домах и мастерство врачей
В Липецкой области мокрый снег с дождем, туман и до +3
«Написать заявление на должность мэра — это раздеться и нарисовать на себе мишень»
На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе достают попавший в ДТП большегруз
В столкновении с «ГАЗом» пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»
Ещё один подъезд затопило на улице Сергея Казьмина
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Очередной автомобиль у контейнерной площадки украсили мусором
Общество
Липецкая вечЁрка: отставка мэра, потопы в домах и мастерство врачей
Общество
В Лебедяни 20-летний парень перевел на «безопасный счёт» 360 000 рублей
Происшествия
Жительница усманского села судилась с администрацией: она просила отдать под огород место, где планируют сделать пляж
Общество
Дело о стрельбе в мотоциклиста из пневматической винтовки рассматривают в суде
Происшествия
Желтый уровень воздушной опасности отменен
Происшествия
В Липецкой области — желтый уровень
Происшествия
Покупатель профлиста отсудил у продавца троекратную стоимость непоставленного товара
Общество
Восемь лет и два месяца строгого режима — за попытку перебросить марихуану в колонию
Происшествия
На НЛМК стартовала Спартакиада-2026
НЛМК Live
Происшествия
47
55 минут назад
Желтый уровень воздушной опасности отменен
В 0.55 в Липецке объявлялся желтый уровень воздушной опасности. Он продлился всю ночь до 5.22.
желтый уровень
отбой
0
1
0
0
0
Комментарии