24 минуты назад
Дело о стрельбе в мотоциклиста из пневматической винтовки рассматривают в суде
Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы.
Об этих событиях мы уже рассказывали: на улице Коммунистической в посёлке Лев-Толстой мужчина достал из автомобиля пневматическую винтовку и выстрелил в мотоциклиста. И попал — пуля прошла навылет, оставив на теле 25-летнего мотоциклиста два шрама: на входе и на выходе. Свой поступок стрелявший потом объяснил тем, что мотоциклист мешал его отдыху.
«По данным следствия, в ночное время 11 июля 2025 года недовольный громким звуком мотора двигающегося мотоцикла мужчина умышленно произвел прицельный выстрел в 26-летнего мотоциклиста из пневматической винтовки. Мотоциклист получил сквозное ранение правого предплечья», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
По заключению судмедэкспертизы, здоровью мотоциклиста был причинён лёгкий вред.
Следствием действия мужчины квалифицированы по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением насилия к гражданам и с применением предмета, используемого в качестве оружия», санкции которой — до семи лет лишения свободы.
