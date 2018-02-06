В Липецкой области готовят площадку для третьего индустриального парка

Сегодня в Липецкой области в реестре Минпромторга аккредитованы два индустриальных парка — в Ельце и Краснинском районе. Третья площадка появится непосредственно в областном центре.

Индустриальный парк планируют открыть на территории Липецкой трубной компании «Свободный сокол», которая недавно выкупила имущество, принадлежащее банкротящемуся одноименному акционерному обществу. Производственные помещения и инженерная инфраструктура должны стать базой третьего в Липецкой области индустриального парка для малого и среднего бизнеса.



В настоящее время готовится заявка в Минпромторг о включении площадки в федеральный реестр индустриальных парков — об этом рассказали в рамках пресс-тура на Липецкую трубную компанию «Свободный сокол» организаторы встречи. Они также показали производство и продукцию, которую выпускает предприятие.





После аккредитации в Минпромторге, которая является обязательным условием для получения господдержки с 2016 года, на базе свободных помещений должны появиться не менее 5-7 новых предприятий — в перспективе здесь способны разместиться до двух десятков производств малого и среднего бизнеса. Предполагается, что в первую очередь здесь будут развивать производство станин и станочного литья, а также производство корпусов для электродвигателей. Индустриальный парк не ограничится только отраслью металлургии и машиностроения. Так, уже сегодня здесь действует предприятие по переработке автомобильных шин.



«Липецкой области есть чем гордиться и есть что показать, - отметил на встрече начальник областного управления инновационной и промышленной политики Алексей Щедров. - Подготовка третьего индустриального парка — это очередной этап развития для малого и среднего бизнеса в регионе. Проработанный пакет документов планируется направить уже в феврале нынешнего года».



Третий индустриальный парк проходит сегодня тот же путь, который в свое время прошли площадки в Ельце и Краснинском районе — эти территории официально были открыты в 2017 году. «Мы готовы поддержать новую площадку, будем разрабатывать механизмы поддержки инвесторов, которые захотят открыть здесь свой бизнес», - отметил Алексей Щедров.



Сегодня в Липецкой области для инвесторов предоставляются как меры государственной поддержки более 15 видов субсидий в рамках государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области», также действуют специальные инвестиционные контракты с инвесторами на срок до 10 лет, а фонд развития промышленности Липецкой области может предоставить кредитование под 5-7% годовых. Открытие предприятия на территории индустриального парка позволит предоставить будущим резидентам налоговые льготы и государственные преференции.



