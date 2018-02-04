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19 минут назад
Во Внуково экстренно вернулся самолет
На борту вылетевшего из «Внуково» самолета сработал сигнал о возгорании.
Самолёт авиакомпании "ЮТейр" с почти сотней пассажиров на борту благополучно приземлился в аэропорту Внуково после экстренного возвращения из рейса, - передает Life.
Пилот вскоре после взлёта потребовал посадки из-за сработавшего датчика пожарной сигнализации передней стойки шасси. Пассажиров, которые должны отправиться в Минск, пересадят на другой борт.
В самолете находилось 90 пассажиров, которые направлялись в Минск. Все они будут пересажены на другой борт. В настоящее время лайнер осматривают специалисты. Сообщается, что датчики сработали в отсеке шасси.
Официальных сообщений об инциденты со стороны авиакомпании Utair не поступало. На сайте перевозчика последнее новостное сообщение датировано 2 февраля. В нем отмечается, что Utair стала самой пунктуальной авиакомпанией в Минске
«Рейс UT835 Москва-Минск вернулся во Внуково из-за ложного срабатывания сигнализации о пожаре. Следов пожара не обнаружено. Вылет рейса планируется в 14:20 по московскому времени», — рассказали в пресс-службе авиакомпании Utair.
Пилот вскоре после взлёта потребовал посадки из-за сработавшего датчика пожарной сигнализации передней стойки шасси. Пассажиров, которые должны отправиться в Минск, пересадят на другой борт.
В самолете находилось 90 пассажиров, которые направлялись в Минск. Все они будут пересажены на другой борт. В настоящее время лайнер осматривают специалисты. Сообщается, что датчики сработали в отсеке шасси.
Официальных сообщений об инциденты со стороны авиакомпании Utair не поступало. На сайте перевозчика последнее новостное сообщение датировано 2 февраля. В нем отмечается, что Utair стала самой пунктуальной авиакомпанией в Минске
«Рейс UT835 Москва-Минск вернулся во Внуково из-за ложного срабатывания сигнализации о пожаре. Следов пожара не обнаружено. Вылет рейса планируется в 14:20 по московскому времени», — рассказали в пресс-службе авиакомпании Utair.