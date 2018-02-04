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38 минут назад

В Турции произошло опасное сближение двух самолетов

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#Россия #Турция #аэропорт #самолеты #сближение
В Турции произошло опасное сближение двух самолетов

Самолеты Boeing-737 российской авиакомпании "Победа" и турецкой Pegasus опасно сблизились в аэропорту Ататюрка (Стамбул, Турция), когда российское судно шло на посадку.

"Боинг 737" авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы, попал на траекторию взлета самолета Pegasus Airlines в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, - сообщает в субботу турецкий канал Haberturk.

Инцидент произошел в пятницу. Во время захода на посадку из-за сильных порывов ветра российский борт оказался на пути турецкого лайнера, который вылетал в Измир. Последний только что поднялся в воздух и набирал высоту.

В итоге самолеты прошли всего лишь в 250 метрах друг от друга. После этого российский борт благополучно совершил посадку, а турецкий продолжил свой путь. Никто не пострадал.

По результатам происшествия в Стамбуле проводится должностная проверка, - передает "Интерфакс".
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#Россия #Турция #аэропорт #самолеты #сближение

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