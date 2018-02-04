38 минут назад
В Турции произошло опасное сближение двух самолетов
Самолеты Boeing-737 российской авиакомпании "Победа" и турецкой Pegasus опасно сблизились в аэропорту Ататюрка (Стамбул, Турция), когда российское судно шло на посадку.
Инцидент произошел в пятницу. Во время захода на посадку из-за сильных порывов ветра российский борт оказался на пути турецкого лайнера, который вылетал в Измир. Последний только что поднялся в воздух и набирал высоту.
В итоге самолеты прошли всего лишь в 250 метрах друг от друга. После этого российский борт благополучно совершил посадку, а турецкий продолжил свой путь. Никто не пострадал.
По результатам происшествия в Стамбуле проводится должностная проверка, - передает "Интерфакс".