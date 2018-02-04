Общество
вчера, 20:21
В Липецкой области прошли полёты в сложных условиях
В полетах приняли участие более 20 экипажей оперативно-тактической авиации ВКС.
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, в Липецкой области летчики истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации Воздушно-космических сил России выполнили полеты в сложных метеоусловиях.
Экипажи самолетов Су-30СМ, Су-35С, Су-24М, Су-34, Су-25 выполнили плановые полеты в условиях выпадения осадков и низкой облачности.
Во время выполнения полетных заданий летный состав отработал полет по маршруту, заход на посадку по приборам, посадку с последующим взлетом.
К мероприятию привлекались экипажи 1 и 2 класса. Всего в полетах приняли участие более 20 экипажей оперативно-тактической авиации ВКС.
Экипажи самолетов Су-30СМ, Су-35С, Су-24М, Су-34, Су-25 выполнили плановые полеты в условиях выпадения осадков и низкой облачности.
Во время выполнения полетных заданий летный состав отработал полет по маршруту, заход на посадку по приборам, посадку с последующим взлетом.
К мероприятию привлекались экипажи 1 и 2 класса. Всего в полетах приняли участие более 20 экипажей оперативно-тактической авиации ВКС.
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