Общество

вчера, 20:21

В Липецкой области прошли полёты в сложных условиях

12 869
#Липецкий авиацентр #лётчик
В Липецкой области прошли полёты в сложных условиях

В полетах приняли участие более 20 экипажей оперативно-тактической авиации ВКС.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, в Липецкой области летчики истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации Воздушно-космических сил России выполнили полеты в сложных метеоусловиях.

Экипажи самолетов Су-30СМ, Су-35С, Су-24М, Су-34, Су-25 выполнили плановые полеты в условиях выпадения осадков и низкой облачности.

Во время выполнения полетных заданий летный состав отработал полет по маршруту, заход на посадку по приборам, посадку с последующим взлетом.

К мероприятию привлекались экипажи 1 и 2 класса. Всего в полетах приняли участие более 20 экипажей оперативно-тактической авиации ВКС.
12 869
#Липецкий авиацентр #лётчик

Комментарии (12)

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ножки

10 минут назад
от кого ? Швейцарцы на нас напасть хотят или французы с Нидерландами ? Или американца хотят захватить твою хрущевку ?
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буша

27 минут назад
Злой, чем гавкать - СДЕЛАЙ ЧТО - НИБУДЬ ПОЛЕЗНОЕ ! ЭТИ ПАРНИ нас защищают, в том числе и тебя , негодника!
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(. )( .)

вчера, 23:33
Наврут с 3 короба как всегда. Пока не появятся фотки, будут лапшу на уши вешать. Как про аэродром в Сирии. Сначала минометный обстрел, никто не пострадал. Затем повреждены 2 самолета, атака дронов. А в итоге, уничтожены 7 самолетов, пусковая установка С-400. И никакой Панцирь не защитил. Вот вам и кустарные дроны. Вся мощь ВКС против кустарных поделок из картона бессильна. Также как и с атакой пиндосов. Целью были склады с оружием, топливные склады и техника для обслуживания самолетов. Всё это уничтожили. А тратить на старые миги ракеты Томагафк никто и не планировал. Ровно как и уничтожать взлетно-посадочную полосу. После этого арабы с Индией призадумались, а нужны ли им такие "неуязвимые" игрушки.
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гунька

вчера, 22:29
там долетался опять кто-то в сирии,не из липецка ли случаем ась?
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Колян --житель Липецка

вчера, 21:34
Горжусь нашими авиаторами.
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СвеТа

вчера, 21:29
В Сирии наш погиб? С Липецкого авиацентра? Кто знает?
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Вячек

вчера, 21:12
злой обыватель, УЙДИ в УНИТАЗ и ПРОБЛЮЙСЯ!
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Вячек

вчера, 21:10
Злому...... Ряху Заткни ПОДОНОК!
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злой обыватель

вчера, 20:56
Китай одним ядекрным ударом уничтожит Кремль. Вперёд, * сурковские.)
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злой обыватель

вчера, 20:54
Путин - лох. У тебя нет вкс. У тебя чмо дмитревское сказки рассказывает, а пилоты на прошлом веке пилотируют хз чо.)))))))
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