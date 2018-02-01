Общество

вчера, 18:43

В Липецке осудили первого бастующего избирателя

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#Алексей Навальный #несанкционированный митинг #выборы президента
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В Липецке осудили первого бастующего избирателя

Суд вынес решение об аресте инсулинозависимого активиста.

Сегодня состоялось первое судебное заседание в отношении активистов «Забастовки избирателей» - один из участников акции Владислав Злобин должен быть арестован на 20 суток.

Как сообщил координатор «Штаба Навального» в Липецке Илья Данилов, с этим решением обвиняемый в административном правонарушении, предусмотренное частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное совершение административного правонарушения «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», не согласен и завтра будет обжаловать его.

- Советский районный суд Липецка вынес это решение в отношении инсулинозависимого человека, - отметил Илья Данилов. -  Мы сомневаемся, в его правомерности, поэтому будем оспаривать решение суда уже завтра.

Напомним, что 28 января сторонники Алексея Навального в Липецке присоединились к всероссийской акции «Забастовки избирателей». Не получив разрешения на массовое мероприятие, они вышли на площадь Ленина, правда, без плакатов политического содержания.

30 1852
#Алексей Навальный #несанкционированный митинг #выборы президента
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Комментарии (30)

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евпатий коловрат

11 минут назад
нафик их штрафовать,раздать им лопаты и пущяй метут и скребут дворы от снега до весны
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Сарыгин

вчера, 22:41
Два мелких ублюдка в тиши кабинетов Пилили народа добро. Откатные схемы, распилы, оффшоры Они превращали в бабло. Контейнеры акций, расписок и нала Растят они день ото дня! Ячеек по банкам и тонны наличных, Лет десять у них до хрена. Один упыренок как раб на галерах Усердно и мощно пахал. Другой демократом и главным юристом На зомбоящике стал.
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паша

вчера, 22:27
вообще это как-то глупо звучит что для того чтобы протестовать против власти надо от этой же власти получить разрешение
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потребитель

вчера, 22:22
что за бред !!! этот запрет митингов, не что иное как затыкание рта властью, что б о ней не возмущались, это * .
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Береслава Вишневецкая (Оболенская)

вчера, 22:17
Изменится ли что-либо в России после выборов? (Выборы без выборов)...сладкие дрёмы о протестах в России, как порнуха для мастурбатора...
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Береслава Вишневецкая (Оболенская)

вчера, 22:10
Путин искаверкал наш политический и историчекий дискурс (он конечно не один старался) и ежедневно попирает * народовластия заложенные в моей Конституции РФ. Кроме того он разбазарил (не буду говорить что разворовал, потому что доказательств не имею) колоссальное количество моих денег, * , социальных и человеческих ресурсов. Многие из них, в том числе человеческие, в ближайшие 20-30 лет (т.е. наиболее активный период моей жизни) вероятно не будут восполнены.
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Свобода выбора

вчера, 22:01
Как вам спится и живется госпожа судья Грабовская после таких вот "справедливых" решений????? Боишься за свое теплое местечко? По звонку решения выносишь... все в этой жизни возвращается бумерангом.... да и божий суд никто не отменял!
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о каг !

вчера, 21:59
Теперь понятно понятно почему у судейских такие зарплаты ,усиленный паек и пожизненное содержание?И на страже чего они стоят :закона или интересов узкой группы людей ? То что происходило на Соборной на правонарушение ну никак не тянет.Собралась маленькая группка друзей ( единомышленников) вдали от трасс от пешеходных маршрутов ,побеседовали ,никому не мешая , и тихо,мирно разошлись. Что здесь криминального?
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Береслава Вишневецкая (Оболенская)

вчера, 21:59
“И следующие – президентские выборы будут также «абсолютно честными и справедливыми». ” “- Алло, мама?! Можешь меня поздравить! Я победил на президентских выборах! Мама радостно: – Ой! Честно?! – Мама, ну хоть бы ты не подкалывала. . !!!”
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гопота селигерская

вчера, 21:55
Гильотина, ...молодец - на печеньку.
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