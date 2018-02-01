вчера, 18:43
В Липецке осудили первого бастующего избирателя
Суд вынес решение об аресте инсулинозависимого активиста.
Сегодня состоялось первое судебное заседание в отношении активистов «Забастовки избирателей» - один из участников акции Владислав Злобин должен быть арестован на 20 суток.
Как сообщил координатор «Штаба Навального» в Липецке Илья Данилов, с этим решением обвиняемый в административном правонарушении, предусмотренное частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное совершение административного правонарушения «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», не согласен и завтра будет обжаловать его.
- Советский районный суд Липецка вынес это решение в отношении инсулинозависимого человека, - отметил Илья Данилов. - Мы сомневаемся, в его правомерности, поэтому будем оспаривать решение суда уже завтра.
Напомним, что 28 января сторонники Алексея Навального в Липецке присоединились к всероссийской акции «Забастовки избирателей». Не получив разрешения на массовое мероприятие, они вышли на площадь Ленина, правда, без плакатов политического содержания.
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