Задаток за отменённый свадебный банкет удалось вернуть с лихвой

Женщина внесла кафе предоплату в 25 тысяч рублей, но спустя 11 дней передумала.

В Липецке мировой суд рассмотрел гражданское дело о защите прав потребителей, которое касалось возврата задатка за отменённый свадебный банкет.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 14 мая 2024 года липчанка заключила договор на оказание услуг по проведению свадьбы в кафе 26 июля 2024 года, стоимость меню-заказа составила 25 тысяч рублей. Спустя 11 дней женщина передумала и обратилась в кафе с заявлением о возврате денег, указывая, что согласно договору, сторона имеет право отказаться от заказа не менее чем за 7 дней до даты проведения мероприятия. Но деньги её не вернули, и липчанка пошла в суд.Представитель фирмы просил в иске отказать, настаивая, что 25 тысяч рублей являются задатком и возврату не подлежат. Но при этом каких-либо доказательств, подтверждающих фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по договору, не было представлено.Поэтому суд встал на сторону потребителя: теперь липчанке должны выплатить 25 тысяч рублей, неустойку, компенсацию морального вреда 15 тысяч рублей и штраф 50%.