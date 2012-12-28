Сегодня в Липецке: горожане опасаются восстания машин, обязан ли работодатель каждый год индексировать зарплату
Обвиняемый в убийстве жены и падчерицы: «Вину не признаю и надеюсь на справедливое правосудие»
Общество
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сегодня, 15:05
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47-летняя женщина-водитель получила самопальный номер на машину в семейно-родовой общине
В результате её лишили водительских прав.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 21 января в Задонске сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Шевроле Круз», который не был зарегистрирован, а номерные знаки на нем оказались заведомо подложными.
Женщина-водитель вину не признала. В суде она заявила, что автомобиль поставлен на учет в семейно-родовой общине и там он зарегистрирован, и выразила уверенность в том, что нет закона, обязывающего зарегистрировать машину именно в Госавтоинспекции. Женщина отметила, что в услугах ОМВД и его подразделений не нуждается, так как община в состоянии вести свои реестры. По поводу установки на автомобиль подложных номеров она пояснила, что табличка выдана семейно-родовой общиной, является ее частной собственностью и защищена авторским правом, и так как она не является государственным регистрационным номером, не может считаться подделкой.
Но суд признал признал водителя виновной и по одному административному протоколу лишил женщину прав на семь месяцев, по другому — ещё на месяц.
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