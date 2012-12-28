47-летняя женщина-водитель получила самопальный номер на машину в семейно-родовой общине

В результате её лишили водительских прав.

В Задонске мировой судья рассмотрел два дела об административных правонарушениях в отношении 47-летней уроженки Воронежа: за управление автомобилем с заведомо подложными государственными регистрационными знаками (по части четвёртой статьи 12.2 КоАП РФ) и за повторное управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке (по части 1.1 статьи 12.1 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 21 января в Задонске сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Шевроле Круз», который не был зарегистрирован, а номерные знаки на нем оказались заведомо подложными.Женщина-водитель вину не признала. В суде она заявила, что автомобиль поставлен на учет в семейно-родовой общине и там он зарегистрирован, и выразила уверенность в том, что нет закона, обязывающего зарегистрировать машину именно в Госавтоинспекции. Женщина отметила, что в услугах ОМВД и его подразделений не нуждается, так как община в состоянии вести свои реестры. По поводу установки на автомобиль подложных номеров она пояснила, что табличка выдана семейно-родовой общиной, является ее частной собственностью и защищена авторским правом, и так как она не является государственным регистрационным номером, не может считаться подделкой.Но суд признал признал водителя виновной и по одному административному протоколу лишил женщину прав на семь месяцев, по другому — ещё на месяц.