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сегодня, 15:05
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47-летняя женщина-водитель получила самопальный номер на машину в семейно-родовой общине

В результате её лишили водительских прав.

В Задонске мировой судья рассмотрел два дела об административных правонарушениях в отношении 47-летней уроженки Воронежа: за управление автомобилем с заведомо подложными государственными регистрационными знаками (по части четвёртой статьи 12.2 КоАП РФ) и за повторное управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке (по части 1.1 статьи 12.1 КоАП РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 21 января в Задонске сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Шевроле Круз», который не был зарегистрирован, а номерные знаки на нем оказались заведомо подложными.

Женщина-водитель вину не признала. В суде она заявила, что автомобиль поставлен на учет в семейно-родовой общине и там он зарегистрирован, и выразила уверенность в том, что нет закона, обязывающего зарегистрировать машину именно в Госавтоинспекции. Женщина отметила, что в услугах ОМВД и его подразделений не нуждается, так как община в состоянии вести свои реестры. По поводу установки на автомобиль подложных номеров она пояснила, что табличка выдана семейно-родовой общиной, является ее частной собственностью и защищена авторским правом, и так как она не является государственным регистрационным номером, не может считаться подделкой.

Но суд признал признал водителя виновной и по одному административному протоколу лишил женщину прав на семь месяцев, по другому — ещё на месяц.
ПДД
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Комментарии (18)

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Сначала новые
Житель
17 минут назад
Смотрю как 90% ездят, складывается ощущение, что в какой-то общине и самопальные права выдают всем желающим.
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Леликов Сергей г. Липецк
27 минут назад
А что не так то;Родовая община – сплоченный коллектив, основанный на родственных связях.
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Такса глубоководная.
33 минуты назад
Забавно.
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Гостья1
37 минут назад
А поточнее нам непонятлиаым-тоесть существуют родовые общины с правом выдавать разрешения без органов власти и не признавать установленные законы РФ? Интересно..,что за новые ведения времени?
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Гостья1
37 минут назад
Она может и с картонными номерами управлять машиной общины,но кто разрешил выезжать со двора общины на таком транспорте и кто выдает такие номера и права на управление? Берегись автомобиля с картонными номерами......
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Отправьте
43 минуты назад
Их на историческую родину.
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политэкономикс
24 минуты назад
В США? Там таких полно, недавно и президента своего выбрали :)
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Гостья1
46 минут назад
А поточнее нам непонятлиаым-тоесть существуют родовые общины с правом выдавать разрешения без органов власти и не признавать установленные законы РФ? Интересно..,что за новые ведения времени?
Ответить
Сергей
48 минут назад
Пора такие общины в дурке регистрировать, тогда порядок будет.
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Ветеран
сегодня, 15:30
Что такое семейно-родовая община? Табор, что ли?
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дилетант
45 минут назад
поисковик выдает два основных варианта - сообщество времен первобытно общинного строя и организация у народов крайнего севера.
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А то
55 минут назад
Чож ещё!
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тут
сегодня, 15:22
нужно на лечение человека класть и возвращать права после полного исцеления
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Автолюбитель
1 минуту назад
А может уже и выдали)))
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Автолюбитель
47 минут назад
Так она потом права в своей общине получет)))
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