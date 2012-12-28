Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкий врач погиб на СВО
Общество
19-летний липчанин хотел купить билеты на концерт и лишился 81 тысячи рублей
Происшествия
Около пяти тысяч липчан остались без света
Общество
В «Светофоре» нашли мясные полуфабрикаты и рыбную продукцию без маркировки
Общество
Нарушение благоустройства обошлось владельцу «Фрегата» в 1,1 тысячи рублей, ПАО «Россети Центр» — в 191 тысячу
Общество
Решение по изменению трамвайной концессии появится не раньше лета
Общество
Дело о смертельном выстреле в патрульном автомобиле отправляется в суд
Происшествия
В Липецкой области ночью до -20
Погода в Липецке
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчанин с рязанцем вскрыли «Пятерочку» в Видном
Происшествия
Читать все
Около пяти тысяч липчан остались без света
Общество
Сегодня в Липецке: горожане опасаются восстания машин, обязан ли работодатель каждый год индексировать зарплату
Общество
Обчистившая будущую свекровь на четыре миллиона рублей 22-летняя девушка получила 4,5 года колонии
Происшествия
34-летняя женщина оформляла кредиты на своих знакомых
Происшествия
Задаток за отменённый свадебный банкет удалось вернуть с лихвой
Общество
Случай бешенства лабораторно подтвержден в Липецке у кошки
Общество
Обвиняемый в убийстве жены и падчерицы: «Вину не признаю и надеюсь на справедливое правосудие»
Происшествия
Вы рассаду выращиваете или покупаете?
Говорит Липецк
На улице Студенческий городок горела квартира
Происшествия
4-летний мальчик получил травмы в аварии на улице Буденного
Происшествия
Читать все
Происшествия
319
25 минут назад
3

Обчистившая будущую свекровь на четыре миллиона рублей 22-летняя девушка получила 4,5 года колонии

Обман был обнаружен случайно, когда ничего не подозревающая женщина обратилась в банк за кредитом на телефон.

В Тербунском районе вынесен приговор 22-летней девушке, совершившей 17 краж с банковского счета будущей свекрови. Предприимчивую сноху осудили по пунктам «в, г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, в крупном размере» и приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также ограничению свободы на один год.

Об этой житейской истории GOROD48 уже рассказывал. Девушка, которая жила со своим парнем у его матери и знала пароль от установленного на мобильном телефоне женщины банковского приложения, на протяжении двух лет — с января 2021 года по август 2023-го входила в личный кабинет будущей свекрови и оформляла кредиты, а деньги переводила на свою банковскую карту, обналичивала и тратила.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, чтобы не быть пойманной с поличным, девушка отключила SMS-уведомления и каждый раз брала новые займы в большем размере, чтобы погасить предыдущие. Всего были заключены кредитные договоры на сумму свыше 4,2 миллиона рублей.

Обман обнаружился случайно, когда ничего не подозревающая женщина обратилась в банк за кредитом на новый телефон и получила отказ из-за числящихся за ней многочисленных просроченных долгов. Выплатить кредиты девушка отказалась и ушла из семьи. Вину в суде она не признала.
кража
1
0
0
1
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
странная история
7 минут назад
два года(!) свекровь не заходила в приложение и не замечала кредитов? и банк не беспокоил её звонками о просрочке?? оочень странно...
Ответить
Да уж
13 минут назад
Кредит на телефон,вот дожились,или довели народ,даже купить не могут.
Ответить
КузьмичЬ
4 минуты назад
Да за айфоном поди пошла, он стоит новый акурат больше 100к
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить