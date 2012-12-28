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Обчистившая будущую свекровь на четыре миллиона рублей 22-летняя девушка получила 4,5 года колонии
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Происшествия
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25 минут назад
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Обчистившая будущую свекровь на четыре миллиона рублей 22-летняя девушка получила 4,5 года колонии
Обман был обнаружен случайно, когда ничего не подозревающая женщина обратилась в банк за кредитом на телефон.
Об этой житейской истории GOROD48 уже рассказывал. Девушка, которая жила со своим парнем у его матери и знала пароль от установленного на мобильном телефоне женщины банковского приложения, на протяжении двух лет — с января 2021 года по август 2023-го входила в личный кабинет будущей свекрови и оформляла кредиты, а деньги переводила на свою банковскую карту, обналичивала и тратила.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, чтобы не быть пойманной с поличным, девушка отключила SMS-уведомления и каждый раз брала новые займы в большем размере, чтобы погасить предыдущие. Всего были заключены кредитные договоры на сумму свыше 4,2 миллиона рублей.
Обман обнаружился случайно, когда ничего не подозревающая женщина обратилась в банк за кредитом на новый телефон и получила отказ из-за числящихся за ней многочисленных просроченных долгов. Выплатить кредиты девушка отказалась и ушла из семьи. Вину в суде она не признала.
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