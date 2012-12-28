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42 минуты назад
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Есть жизнь и после антирекорда – «Липецк» потерпел 35-е поражение в чемпионате

На что вообще рассчитывает команда, которая за матч наносит лишь 15 бросков по воротам соперника?

Установив исторический рекорд – 34 поражения в 34 матчах с начала чемпионата и став абсолютно худшей командой в истории Национальной молодёжной хоккейной лиги, МХК «Липецк» не успокоился.Сегодня мучения (зачёркнуто) выступление липецких укротителей шайбы продолжилось в Краснодаре, итог – 2:5.

Липчанам посчастливилось открыть счёт на 14-й минуте после броска Евгения Захарова, но и это не помогло. Вторую шайбу престижа на 53-й минуте Александр Мягков забрасывал, когда в наших воротах уже побывали четыре....

У хозяев отличились Илья Коцюбайло (18-я минута), Илья Васильков (21), Александр Бурамбаев (28), Богдан Сидоров (39) и Егор Селютин (57). Все шайбы в этом матче были заброшены в равных составах.

Итак, «Липецк» продолжает обновлять/усугублять свой же антирекорд в истории ПОСЛЕДНЕЙ лиги России, теперь на его счету 35 поражений. Вполне вероятно, что ледовые рыцари набора-2024/25 обессмертят имя Липецка ещё и тем, что сделают достижение абсолютным и проиграют все 44 матча чемпионата. Осталось не так и много – 9 игр.

По всей видимости, мысленно команда уже закончила сезон. Как объяснить иначе, что сегодня за целый матч липецкие хоккеисты нанесли всего 15 бросков в створ ворот соперников? Получается, что в самой быстрой и динамичной игре XX и XXI наши тревожили вратаря соперников один раз за 4 минуты?! Соперники бросали по нашим воротам в три раза чаще…

Повторный матч завтра в 19:00.

Фото ХК "Протон"
Хоккей
МХК «Липецк»
антирекорд
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Не по нашенски
4 минуты назад
Было бы 64 поражения, как у Оттавы в НХЛ
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Эх
27 минут назад
Ну, что сказать? Посмотрим завтрашний матч. Неужели Липецкая команда победит? Или поддержит традицию и проиграет в 36 раз?
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Это прорыв
28 минут назад
Все по нашенски
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