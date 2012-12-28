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Спорт
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42 минуты назад
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Есть жизнь и после антирекорда – «Липецк» потерпел 35-е поражение в чемпионате
На что вообще рассчитывает команда, которая за матч наносит лишь 15 бросков по воротам соперника?
Липчанам посчастливилось открыть счёт на 14-й минуте после броска Евгения Захарова, но и это не помогло. Вторую шайбу престижа на 53-й минуте Александр Мягков забрасывал, когда в наших воротах уже побывали четыре....
У хозяев отличились Илья Коцюбайло (18-я минута), Илья Васильков (21), Александр Бурамбаев (28), Богдан Сидоров (39) и Егор Селютин (57). Все шайбы в этом матче были заброшены в равных составах.
Итак, «Липецк» продолжает обновлять/усугублять свой же антирекорд в истории ПОСЛЕДНЕЙ лиги России, теперь на его счету 35 поражений. Вполне вероятно, что ледовые рыцари набора-2024/25 обессмертят имя Липецка ещё и тем, что сделают достижение абсолютным и проиграют все 44 матча чемпионата. Осталось не так и много – 9 игр.
По всей видимости, мысленно команда уже закончила сезон. Как объяснить иначе, что сегодня за целый матч липецкие хоккеисты нанесли всего 15 бросков в створ ворот соперников? Получается, что в самой быстрой и динамичной игре XX и XXI наши тревожили вратаря соперников один раз за 4 минуты?! Соперники бросали по нашим воротам в три раза чаще…
Повторный матч завтра в 19:00.
Фото ХК "Протон"
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