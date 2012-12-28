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Сегодня в Липецке: горожане опасаются восстания машин, обязан ли работодатель каждый год индексировать зарплату
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: горожане опасаются восстания машин, обязан ли работодатель каждый год индексировать зарплату
Рассказываем всё самое главное про наступивший день.
Днём в Липецке от 7 до -9 градусов, преимущественно без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Ангарской, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29; Базарной, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1; Геологической, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Детской, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 9, 10, 7, 5, 11, 12, 13а, 14, 16; Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Юношеской, 13; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, а также на проспекте Победы, 22, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 59б, 61, 61б, 63а, 65а, 69а вл. 1, 69а, 69а к3, 67а стр.1.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак дома на улицах А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева; Баумана; Белорусской; Жактовской, 1а, 12, 25, 26а, 38; Литейной; Механизаторов, 21; Паровозной, 11а; Пожарского, 8; Поселковой, 2а, 4, 30в, 33, 47а; Рудничной, 17, 21, 25; Третьякова, 1; Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95; в переулках Космическом, 3, 4, 4а, 5, 5а; Свободном.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Праздник вокала и оперной классики
Большой концерт состоится сегодня в зале «Унион» Липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса,2) и будет посвящён великой русской оперной певице Елене Образцовой (1939 – 2015). Начало творческого вечера в 19:00 (12+).
На сцене выступят лауреаты и призёры Всероссийского конкурса на приз культурного центра Е. Образцовой, в том числе Альбина Хуснутдинова (сопрано), Алина Жолобова (сопрано), Евгений Берш (баритон)Ксения Федотова (флейта), Мария Чернова (фортепиано). Прозвучат произведения К.В. Глюка, Л. Луцци, Г.Ф. Генделя, Дж. Кариссими, В.А. Моцарта, Б. Кука, Ш. Гуно, Дж. Пуччини, П. Чайковского, Г. Свиридова, С. Екимова, М. Минкова, А. Алябьева, С. Рахманинова, И. Дунаевского, Э. Куртиса.
Кино
Киноманы сегодня могут провести отличный вечер в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).
В 19:01 состоится очередное заседание клуба «Истина в кине» с киноведом Ангелиной Холодной. Смотреть и обсуждать будут фильм «Синонимы». Франция, Германия, Израиль, 2019. Комедия. Режиссёр Надав Лапид (18+).
Фильм-победитель Бердинского кинофестиваля2019 года. Израильтянин Йоав прилетает в зимний Париж в надежде, что Франция станет его новым домом, а французский язык – новым средством общения с миром. За один день герой успевает вселиться в чужую брошенную квартиру, потерять все свои вещи, чуть не умереть от переохлаждения и завести новых друзей. Богемные спасители дарят ему пачку евро, айфон, великолепное горчичное пальто Kenzo и обманчивую уверенность в том, что со временем он сможет стать настоящим французом.
В ролях: Том Мерсьер, Кантен Дольмер,Луиз Шевильот.
Очумелые ручки
Любителям изготавливать поделки своими руками сегодня прямая дорога в библиотечно-информационный цент «Левобережный» (пр-т Мира, 5).
Фото vk.com/levoberezhniy_m5
Там состоятся два творческих мастер-класса: «Браслеты из фетра» (12+) в 15:00 и «Лепка из глины» (12+) в 17:00.
Любителям истории
О давно минувших днях сегодня поговорят в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечкая, 2). В 13:00 начнётся час истории «Генералам 1812 года посвящается» (12+).
Вас ждет знакомство с судьбой братьев Тучковых, рассказ об их участии в Бородинском сражении, подвигах, самопожертвовании, и конечно, о вечной любви Александра и Маргариты Тучковых.
Любопытно все-таки узнать у читателей GOROD48: а вы тоже считаете, что Наполеон проиграл компанию в России? А чем по вашему завершилось главное сражение того военного года при Бородино – победой русских и взятием Парижа или поражением, отступлением и оставлением Москвы? Ответы напишите в комментариях.
Роботы и нейросети
Развитие искусственного интеллекта пугает 13% липчан, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob. По их мнению, «С развитием ИИ перестанет подчиняться человеку», «У человечества не будет необходимости думать, развиваться, учиться».
Но есть и хорошие новости. У 55% липчан всё же хватает своего собственного интеллекта, чтобы не бояться искусственного, а среди молодежи до 35 лет таких ещё больше – 64%. Так что роботофобия, скорее, не проходит.
Повышение зарплаты
А теперь о главном. Юрист SuperJob Александр Южалин пояснил, обязан ли работодатель ежегодно индексировать заработную плату.
В государственных организациях этот вопрос должен регулироваться отдельным нормативным актом. Это может быть приказ или распоряжение о проведении индексации государственного органа, в ведении или подчинении которого находится организация – проверьте, есть ли такой акт у вас на работе и внимательно прочитайте, что в нём написано. Там может быть установлена даже обязанность работодателя индексировать зарплату на несколько процентов в год.
У коммерческих организаций отдельных нормативных правовых актов нет. Трудовой кодекс РФ позволяет самим работодателям решить, как проводить индексацию у себя в компании. Т.е. закон говорит о том, что повышать зарплату нужно, но конкретных обязанностей на работодателя не накладывает. Содержатся лишь рекомендации по увеличению окладов или премий.
Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного рабочего дня и не менее полезных пауз в работе, которые вы посвятите чтению новостей на GOROD48. Не оставляйте без присмотра этот безумный мир, интересуйтесь происходящими в нём событиями. Тем более что жителям Липецкой области не нужно рыскать по всему Интернету: всё новости уже почти два девятилетия наши люди привыкли читать на сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Ждём вас на сайте снова и снова.
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