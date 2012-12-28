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Здоровье
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сегодня, 15:32
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12-летняя девочка едва не умерла от ротавируса
Девочка три недели провела без сознания в реанимации.
«Школьницу привезли с подозрением на хирургическую патологию из-за боли в животе. В день обследования выяснилось, что это не хирургия. Начался гастроэнтерит с сильной рвотой и высокой температурой. Быстро развился эндотоксический шок с падением пульса и прекращением дыхания. Девочку в экстренном порядке положили в реанимацию и боролись за восстановление функций организма 48 часов. Молекулярный метод диагностики выявил причину болезни – ротовирусную инфекцию. Трехнедельная борьба за жизнь увенчалась успехом. С помощью современных медикаментов и индивидуального питания врачи восстановили работу ЖКТ», – сообщила в своём Telegram-канале и.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Сейчас девочка уже дома, ее выписали.
Фото - t.me/annamarkova_doc48
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