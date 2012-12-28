12-летняя девочка едва не умерла от ротавируса

Девочка три недели провела без сознания в реанимации.

Ротовирусная инфекция едва не стоила жизни 12-летней девочке: она три недели провела без сознания в реанимации областной детской больницы.«Школьницу привезли с подозрением на хирургическую патологию из-за боли в животе. В день обследования выяснилось, что это не хирургия. Начался гастроэнтерит с сильной рвотой и высокой температурой. Быстро развился эндотоксический шок с падением пульса и прекращением дыхания. Девочку в экстренном порядке положили в реанимацию и боролись за восстановление функций организма 48 часов. Молекулярный метод диагностики выявил причину болезни – ротовирусную инфекцию. Трехнедельная борьба за жизнь увенчалась успехом. С помощью современных медикаментов и индивидуального питания врачи восстановили работу ЖКТ», – сообщила в своём Telegram-канале и.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Сейчас девочка уже дома, ее выписали.