Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На стройке в Липецке разбился 20-летний парень
Происшествия
В Ссёлках женщину зарубили топором
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства 40-летней женщины
Происшествия
Около пяти тысяч липчан остались без света
Общество
Задаток за отменённый свадебный банкет удалось вернуть с лихвой
Общество
В «Светофоре» нашли мясные полуфабрикаты и рыбную продукцию без маркировки
Общество
Сегодня в Липецке: горожане опасаются восстания машин, обязан ли работодатель каждый год индексировать зарплату
Общество
Решение по изменению трамвайной концессии появится не раньше лета
Общество
Обвиняемый в убийстве жены и падчерицы: «Вину не признаю и надеюсь на справедливое правосудие»
Происшествия
В Липецкой области ночью до -20
Погода в Липецке
Читать все
Районы превращаются в округа
Общество
47-летняя женщина-водитель получила самопальный номер на машину в семейно-родовой общине
Общество
11 депутатов захотели работать в комитете по ЖХК
Общество
Масленичных чучел обрядят в народные одежды
Общество
Из-за свадьбы депутата пришлось вносить изменения в постановление
Общество
«Красивая, аккуратная, удобная для пешеходов и водителей»
Общество
12-летняя девочка едва не умерла от ротавируса
Здоровье
Курьеры из Липецка осуждены в Пензе за мошенничество
Происшествия
Основная версия гибели 20-летнего парня — собственная неосторожность
Происшествия
В Ельце гуляла лиса
Общество
Читать все
Здоровье
1146
сегодня, 15:32
4

12-летняя девочка едва не умерла от ротавируса

Девочка три недели провела без сознания в реанимации.

Ротовирусная инфекция едва не стоила жизни 12-летней девочке: она три недели провела без сознания в реанимации областной детской больницы.

«Школьницу привезли с подозрением на хирургическую патологию из-за боли в животе. В день обследования выяснилось, что это не хирургия. Начался гастроэнтерит с сильной рвотой и высокой температурой. Быстро развился эндотоксический шок с падением пульса и прекращением дыхания. Девочку в экстренном порядке положили в реанимацию и боролись за восстановление функций организма 48 часов. Молекулярный метод диагностики выявил причину болезни – ротовирусную инфекцию. Трехнедельная борьба за жизнь увенчалась успехом. С помощью современных медикаментов и индивидуального питания врачи восстановили работу ЖКТ», – сообщила в своём Telegram-канале и.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

c242ed27-9c83-499e-afcc-f96d2e0e595a.jpg

Сейчас девочка уже дома, ее выписали.

Фото - t.me/annamarkova_doc48
медицина
дети
0
3
0
8
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Грета
17 минут назад
Ротовирус, болезнь немытых рук и немытых продуктов питания. Фу!
Ответить
Эхо
22 минуты назад
Хорошая новость!!! Спасибо медперсоналу!!!
Ответить
Наталья
24 минуты назад
Девочке и врачам - успехов и крепкого здоровья!!!
Ответить
Правда
27 минут назад
Дай бог тебе выздоровления.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить