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Общество
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сегодня, 16:41
Новогодние украшения благополучно пережили праздники
В Липецке закончилася демонтаж новогодней иллюминации.
Напомним, в 2019 году пострадал «Тоннель желаний» на улице Ворошилова. В 2021 году вандалы испортили инсталляцию «Полярные медведи»
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