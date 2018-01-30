Липчане отправили 21 185 коммунальных жалоб

Государственная жилищная инспекция подводит итоги работы за 2017 год.

21 185 обращений в 2017 году направили в ГЖИ жители Липецкой области. Чаше всего жалобы касались содержания многоквартирных домов и их технического состояния. 20% обращений - недовольство размером коммунальных платежей. Хотя, в целом, липчане на дорогостоящую коммуналку стали жаловаться реже. Зафиксировано снижение объема обращений по вопросам начисления коммунальных платежей на 21%. В прошлом году обращения липчан стали причиной перерасчёта платы за услуги, потребителям возвращено более 8,7 млн рублей. В 2017 году Государственная жилищная инспекция провела 14 331 проверку. 95,2% предписаний на устранение нарушений были исполнены своевременно. Наложено штрафов на 28,2 млн рублей. Вместе с этим ведомство инициировало аннулирование лицензий у двух управляющих компаний - МУП «Второе Г-ЖУ» и «ГУК 3». Разрешения на работу у них отозвано.