Общество

сегодня, 10:24

Липчане отправили 21 185 коммунальных жалоб

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Липчане отправили 21 185 коммунальных жалоб

Государственная жилищная инспекция подводит итоги работы за 2017 год.

21 185 обращений в 2017 году направили в ГЖИ жители Липецкой области. Чаше всего жалобы касались содержания многоквартирных домов и их технического состояния. 20% обращений - недовольство размером коммунальных платежей. Хотя, в целом, липчане на дорогостоящую коммуналку стали жаловаться реже. Зафиксировано снижение объема обращений по вопросам начисления коммунальных платежей на 21%. В прошлом году обращения липчан стали причиной перерасчёта платы за услуги, потребителям возвращено более 8,7 млн рублей. В 2017 году Государственная жилищная инспекция провела 14 331 проверку. 95,2% предписаний на устранение нарушений были исполнены своевременно. Наложено штрафов на 28,2 млн рублей. Вместе с этим ведомство инициировало аннулирование лицензий у двух управляющих компаний - МУП «Второе Г-ЖУ» и «ГУК 3». Разрешения на работу у них отозвано.
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Комментарии (6)

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ДЕД МАЗАЙ

32 минуты назад
ГЖИ - никчемная, никому не нужная субстанция!!! провели (по отчетам) 14 331 непонятных, никому не нужных и бесполезных проверок!!! ТРУТНИ, Я К вам ОБРАТИЛСЯ ЧЕРЕЗ ПРОКУРАТУРУ С ЖАЛОБОЙ НАКАЗАТЬ ГРЕБАНУЮ "ЗЕЛЕНУЮ ТОЧКУ", КОТОРАЯ ИЗГАДИЛА ВСЕ ПОДЪЕЗДЫ НАШЕГО ДОМА, А вы ОЧКАНУЛИ И ОТПИСАЛИСЬ: "...нужно организовать проверку... вы зарегистрируйтесь... вы авторизируйтесь... вы идентифицируйтесь... мы соберем комиссию...мы организуем...". НАСОБИРАЛИ 28 МУЛЬТОВ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ЖОПЫ СВОИ НЕ ОТРЫВАЯ ОТ СТУЛЬЕВ КОРМИТЬ!!! ЛИЦЕНЗИИ ОНИ АННУЛИРОВАЛИ... ВАС САМИХ НУЖНО АННУЛИРОВАТЬ КАК ВОНЮЧЕЕ БОЛОТО!!!!! СТАТИСТИКУ НАМ СУЕТЕ, ПАСКУДНИКИ!!! РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ НУЖНО КОНФИСКОВАТЬ У вас И ОТПРАВИТЬ ПОДЪЕЗДЫ УБИРАТЬ, МРАКОБЕСЫ!!!
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Виктор 2-28-14

сегодня, 11:14
Дармоеды....
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ЖИТЕЛЬ

сегодня, 11:05
А сколько "не дошло" якобы?, чтоб не портить статистику
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Иванова

сегодня, 10:56
Здравствуйте. "Снижение объёма обращений" - это не плюс для жилинспекции, просто, люди не доверяют этому органу, и надоело получать очередные отписки от них. "14331 проверка" - это не профессиональная проверка, часто по телефону, без какого-то выезда на место. Что касается предписаний - они такие "щадящие" для управляющих компаний... Судите сами: бывшие работники управляшек возглавляют жилинспекцию. Ворон ворону глаз не выклюет...
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Ага

сегодня, 10:46
Что толку жаловаться.
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Как гость

сегодня, 10:37
Хочь мильен, нам плявать на вас
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