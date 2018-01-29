Ремонт липецких дорог начнется не раньше мая

Объявлен первый тендер.

Управление главного смотрителя Липецка объявило первый «дорожный» тендер в этом году. Объем работ по обновлению городских развязок оценили в 336, 4 млн рублей. Торги на понижение планируют провести 19 февраля.



В обязанности подрядчика поставили ремонт следующих объектов: улица Первомайская (от площади Победы до улицы имени Карла Маркса), проспект Мира (от пересечения улицы имени Марии Расковой и переулка имени А.А.Бестужева до площади Мира, включая площадь Мира), улица Московская (от кольцевого движения улица Московская-улица имени Маршала М.Е. Катукова до улицы Ангарская), улица имени Н.Э.Баумана (от Р-119 "Орел-Тамбов" до автодороги Липецк-Доброе-Чаплыгин), улица имени А.Г.Железнякова (от проезда Боевой до улицы Полевая), участок автомобильной дороги от улицы шоссе Лебедянское до улицы имени Маршала П.С.Рыбалко (10 Шахта). Срок ремонта установлен по-разному. Так, на проспекте Мира обновление продлится с 10 мая по 31 августа, на Московской — с 1 июня по 10 июля, на Баумана — с 1 июля по 17 августа, на Железнякова — с 16 июля по 21 августа, а в районе 10 Шахты — с 16 июля по 20 августа. А вот срок старта ремонтных работ на Первомайской пока не установлен. Его подрядчику сообщать дополнительно. Но, так или иначе, обновление Первомайской хотят завершить до 24 августа,



Труд специалистов оплатят сразу три ведомства — администрация Липецка, региональная администрация и федеральная казна.