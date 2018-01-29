Общество

сегодня, 10:32

Ремонт липецких дорог начнется не раньше мая

14 875
#ремонт #дороги #тендер
Ремонт липецких дорог начнется не раньше мая

Объявлен первый тендер.

Управление главного смотрителя Липецка объявило первый «дорожный» тендер в этом году. Объем работ по обновлению городских развязок оценили в 336, 4 млн рублей. Торги на понижение планируют провести 19 февраля.

В обязанности подрядчика поставили ремонт следующих объектов: улица Первомайская (от площади Победы до улицы имени Карла Маркса), проспект Мира (от пересечения улицы имени Марии Расковой и переулка имени А.А.Бестужева до площади Мира, включая площадь Мира), улица Московская (от кольцевого движения улица Московская-улица имени Маршала М.Е. Катукова до улицы Ангарская), улица имени Н.Э.Баумана (от Р-119 "Орел-Тамбов" до автодороги Липецк-Доброе-Чаплыгин), улица имени А.Г.Железнякова (от проезда Боевой до улицы Полевая), участок автомобильной дороги от улицы шоссе Лебедянское до улицы имени Маршала П.С.Рыбалко (10 Шахта). Срок ремонта установлен по-разному. Так, на проспекте Мира обновление продлится с 10 мая по 31 августа, на Московской — с 1 июня по 10 июля, на Баумана — с 1 июля по 17 августа, на Железнякова — с 16 июля по 21 августа, а в районе 10 Шахты — с 16 июля по 20 августа. А вот срок старта ремонтных работ на Первомайской пока не установлен. Его подрядчику сообщать дополнительно. Но, так или иначе, обновление Первомайской хотят завершить до 24 августа, 

Труд специалистов оплатят сразу три ведомства — администрация Липецка, региональная администрация и федеральная казна.
14 875
#ремонт #дороги #тендер

Комментарии (14)

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сегодня, 12:35
Ремонт дорог это очень хорошее дело, но нужно учитывать , что закроют еще и мост , а все подъезды к городу со стороны Сокола и КТЗ закроют на ремонт .ЧТО ДЕЛАТЬ????
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ужас

сегодня, 12:21
Главный смотритель, А сколько вы собираетесь потратить на гранитные бордюры и * ?
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Ремонт - хорошо!

сегодня, 12:17
Пильщики бюджета одобряют! Ремонт - это хорошо. за качество и гарантию никто не спросит.
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Технолог

сегодня, 12:16
Ну как все армяне с Тайланда вернутся, отдохнут, так и пойдет работа. Тендером не смешите только.
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полач

сегодня, 12:08
пусть не обманывают они зимой в слякать любят такие *
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Главный смотритель

сегодня, 11:54
Суммарно на дороги планируем потратить больше миллиарда..
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Главный смотритель

сегодня, 11:53
Ремонт автомобильных дорог: улица имени Ю.А.Гагарина (от улицы имени К.Э.Циолковского до улицы имени В.И.Ленина, включая площадь Авиаторов), улица Опытная (от улицы шоссе Лебедянское до улицы Агрономическая), проезд Боевой (от улицы Опытная до пересечения с улицей имени А.Г.Железнякова), участок автомобильной дороги от Усманской трассы до улицы имени Ф.А.Полетаева (Заречье) в г. Липецке. Это на 382 млн
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Пачиму?

сегодня, 11:48
Вы же обладаете технологией укладки асфальта и в минус 10. Зачем тепла ждать?
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Главный смотритель

сегодня, 11:48
Ремонт автомобильных дорог: улица Первомайская (от площади Победы до улицы имени Карла Маркса), проспект Мира (от пересечения улицы имени Марии Расковой и переулка имени А.А.Бестужева до площади Мира, включая площадь Мира), улица Московская (от кольцевого движения улица Московская-улица имени Маршала М.Е. Катукова до улицы Ангарская), улица имени Н.Э.Баумана (от атодороги Р-119 "Орел-Тамбов" до автодороги Липецк-Доброе-Чаплыгин), улица имени А.Г.Железнякова (от проезда Боевой до улицы Полевая), участок автомобильной дороги от улицы шоссе Лебедянское до улицы имени Маршала П.С.Рыбалко (10 Шахта)) в г. Липецке. Это на 336 млн
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Главный смотритель

сегодня, 11:47
Странная статья На торги выставлено Ремонт автомобильных дорог: улица имени В.И.Ленина (от улицы имени Ю.А.Гагарина до улицы имени А.В.Зегеля), улица имени Маршала М.И.Неделина (от площади Победы до района ОТТ "Петровский рынок"), улица Ферросплавная (от пересечения с переулком имени А.А.Бестужева до кольцевого движения улицы Алмазная-улицы Ферросплавная), улица имени А.П.Гайдара (от железнодорожного переезда до ООТ "Сады Студеновского рудоуправления"), улица Маршала М.И.Неделина (от площади Победы до кольцевого движения улицы имени П.А.Папина-улицы имени Маршала М.И.Неделина), участок автомобильной дороги от кольцевого движения проспекта Победы-улицы имени Маршала М.Е.Катукова до кольцевого движения улицы Металлургов – улицы Краснозаводская (подходы к 2-му мостовому переходу), участок автомобильной дороги от улицы имени П.С.Ковалева до пересечения с площадью Заводской) в г. Липецке. Это на 314 млн
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