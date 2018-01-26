Происшествия

сегодня, 14:38

В Липецке заведующая складом «сняла порчу» с фармацевта

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#мошенничество #порча #суд
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В Липецке заведующая складом «сняла порчу» с фармацевта

Продавец лекарств заплатила деньгами из кассы аптеки.

Мировой судья СУ №4 Октябрьского района Липецка рассмотрела материалы уголовного дела по мошенничеству. В преступлении обвинялась заведующая складом, которая выдала себя за мага.

Как указано в материалах суда, обвиняемая утром 2 сентября 2017 года зашла в аптеку на проспекте 60 лет СССР. Там она разговорилась с фармацевтом и убедила доверчивого медика в том, что на ней лежит порча. За оперативное устранение проклятья заведующая складом попросила у работницы аптеки 30 000 рублей, которые фармацевт взяла из кассы организации и передала чародейке. Таким образом обвиняемая заполучила 30 000 рублей и скрылась с ними с места преступления. Злоумышленницу установили по записям камер видеонаблюдения.

Представители аптеки в суде ходатайствовали о прекращении уголовного дела, так как ущерб возмещен предприятию в полном объеме, претензий к подсудимой в организации не имеют. Подсудимая и защитник заявление поддержали и просили суд его удовлетворить. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.
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#мошенничество #порча #суд
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Комментарии (10)

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Тангит

сегодня, 21:06
Игнат, чародейка не Маша, она мОшенница!
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Нервные клетки

сегодня, 20:11
А Виагра...че только по рецепту теперь!?
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Нервные клетки

сегодня, 20:10
Дорогой нынче Сеалекс! А Али капс еще дороже! Теперь в труселях к бабе ночью не забежишь!
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Игнат

сегодня, 19:30
На фармацевта нужно заводить уголовное дело. Машенница она. Подрезала деньги похитила из кассы, а виноваты другие люди. Чародейка не виновата. Она не вымогала у неё деньги и не угрожала. Без лоха и жизнь плоха.
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совет №1

сегодня, 18:43
Цыган не пускайте в аптеку.
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Работница

сегодня, 17:08
Роботяга, прав как никто! Бога нет, зато маги есть,целители, колдуны и прочая хрень! Вот прям тебя разом от смерти спасут, от болезней исцелят)))) А еще потом говорят, что религия-это плохо. Будешь христианином, то никого бояться не будешь и никто не обведет вокруг пальца!
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Роботяга

сегодня, 16:45
Вот к чему приводит отсутствие веры в народе. Даже в голую ж.о.п.у с ушами верят...
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Вася арматуршык

сегодня, 15:57
А у меня мечта в какой бы дырке помесить глину!
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однако

сегодня, 15:11
у меня есть голубая мечта- найти друга!
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чародейка

сегодня, 15:05
я со все сняла порчу и даже суд мне еще должен остался
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