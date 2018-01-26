В Липецке заведующая складом «сняла порчу» с фармацевта

Продавец лекарств заплатила деньгами из кассы аптеки.

Мировой судья СУ №4 Октябрьского района Липецка рассмотрела материалы уголовного дела по мошенничеству. В преступлении обвинялась заведующая складом, которая выдала себя за мага.



Как указано в материалах суда, обвиняемая утром 2 сентября 2017 года зашла в аптеку на проспекте 60 лет СССР. Там она разговорилась с фармацевтом и убедила доверчивого медика в том, что на ней лежит порча. За оперативное устранение проклятья заведующая складом попросила у работницы аптеки 30 000 рублей, которые фармацевт взяла из кассы организации и передала чародейке. Таким образом обвиняемая заполучила 30 000 рублей и скрылась с ними с места преступления. Злоумышленницу установили по записям камер видеонаблюдения.



Представители аптеки в суде ходатайствовали о прекращении уголовного дела, так как ущерб возмещен предприятию в полном объеме, претензий к подсудимой в организации не имеют. Подсудимая и защитник заявление поддержали и просили суд его удовлетворить. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.