В Ельце строители нашли гранаты времен войны

Сегодня боеприпасы обезвредили спасатели.

В Ельце на улице Льняной во время строительных работ были найдены три гранаты. Как установили взрывотехники управления противопожарной спасательной службы, найдены гранаты РГД-33 времён Великой Отечественной войны.Сегодня боеприпасы уничтожили на специальном полигоне.