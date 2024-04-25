Пьяная посетительница пиццерии ударила полицейского по голове его же рацией и кулаком — в лицо
К чему приводят разговоры в баре: ельчанин лишился полумиллиона после посиделок с освободившимся зэком
На перекрестке улиц Меркулова и Катукова будут менять рельсы — изменится схема движения общественного транспорта
Происшествия
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сегодня, 13:05
В Ельце строители нашли гранаты времен войны
Сегодня боеприпасы обезвредили спасатели.
Сегодня боеприпасы уничтожили на специальном полигоне.
Фото УГПСС по Липецкой области
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