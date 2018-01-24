«Горячая линия» по неубранному снегу не пользуется популярностью у липчан

Видимо, пешеходов и автомобилистов все устраивает.

Накануне управление дорог и транспорта Липецкой области и региональное управление ЖКХ распространили номера «горячих линий», куда следует адресовать жалобы на плохо очищенные или совсем неочищенные от снега дороги. Как оказалось, особой популярностью они у липчан не пользуются.



Так, на круглосуточную «горячую линию» управления дорог и транспорта поступило всего три обращения. На уборку снега пожаловались из Лебедянского, Воловского и Грязинского районов. В управлении главного смотрителя по большей части разбирают заявки от жителей домов частного сектора. Если у проблемного участка есть договор на «зимнее» обслуживание, то туда оперативно отправляют подрядную организацию. В департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка пожаловались всего единожды — из Ссёлок.



Зато особым спросом пользуется "горячая линия" управления ЖКХ Липецкой области. Туда на неочищенные дороги пожаловались из пяти районов региона. Но чаще всего абоненты звонят из Липецка. Но не по адресу, то есть жалуются на снежные завалы во дворах жилых районов. А эти вопросы стоит напрямую адресовать либо своей управляющей компании, либо, в случае бездействия первой, в Государственную жилищную инспекцию.



Напомним номера для обращений:

- управление ЖКХ — 22-20-61

- управление дорог и транспорта (круглосуточно) - 25-04-10 и 22-04-43

- управление главного смотрителя - 21-10-34, 21-10-21 и 21-10-24

- МБУ «Управление благоустройства города Липецка» - 33-03-66.