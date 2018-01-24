Общество

сегодня, 16:24

«Горячая линия» по неубранному снегу не пользуется популярностью у липчан

12 975
#горячая линия #снег
4
«Горячая линия» по неубранному снегу не пользуется популярностью у липчан

Видимо, пешеходов и автомобилистов все устраивает.

Накануне управление дорог и транспорта Липецкой области и региональное управление ЖКХ распространили номера «горячих линий», куда следует адресовать жалобы на плохо очищенные или совсем неочищенные от снега дороги. Как оказалось, особой популярностью они у липчан не пользуются.

Так, на круглосуточную «горячую линию» управления дорог и транспорта поступило всего три обращения. На уборку снега пожаловались из Лебедянского, Воловского и Грязинского районов. В управлении главного смотрителя по большей части разбирают заявки от жителей домов частного сектора. Если у проблемного участка есть договор на «зимнее» обслуживание, то туда оперативно отправляют подрядную организацию. В департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка пожаловались всего единожды — из Ссёлок.

Зато особым спросом пользуется "горячая линия" управления ЖКХ Липецкой области. Туда на неочищенные дороги пожаловались из пяти районов региона. Но чаще всего абоненты звонят из Липецка. Но не по адресу, то есть жалуются на снежные завалы во дворах жилых районов. А эти вопросы стоит напрямую адресовать либо своей управляющей компании, либо, в случае бездействия первой, в Государственную жилищную инспекцию.

Напомним номера для обращений:
- управление ЖКХ — 22-20-61
- управление дорог и транспорта (круглосуточно) - 25-04-10 и 22-04-43
- управление главного смотрителя - 21-10-34, 21-10-21 и 21-10-24
- МБУ «Управление благоустройства города Липецка» - 33-03-66.
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#горячая линия #снег
4

Комментарии (12)

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Наталия

сегодня, 21:44
Вчера звонила на горячую линию 22-20-61, долго дозванивалась, но когда наконец мне ответили заявку приняли. Уже через час в нашем дворе работали 4 дворника и трактор, и сегодня тоже чисто, дворник убирал снег. Сработали оперативно ул. Л.Толстого во дворе домов 42 и 44. Спасибо.
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Кто-то

сегодня, 21:27
Почистите улицу Крайнюю. Невозможно пешком идти, машины буксуют, позорище в центре города.
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WAX

сегодня, 20:52
Люди должны позванить и сказать где работать .
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Гражданин

сегодня, 19:41
Очередная профанация. Это как дозвониться в налоговую по телефону указанному в извещении о задолженности...
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Центр,

сегодня, 18:28
звонили вчера по телефону 21-10-21, дороги в частном секторе так и не почистили. Болтуны!!!
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ССЕЛИ

сегодня, 18:11
Отлично у нас Коле Жоре спасибо.
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Мария

сегодня, 17:47
Звонить бесполезно.ничего не чистят.
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Калдырь

сегодня, 17:24
А что толку звонить. Все равно никто ничего делать не будет. Вот господин Востриков в понедельник докладывал мэру, что улица Первомайская расчищена, а прошедшей ночью должны были снег вывозить. Ночь прошла ул. Первомайская так и не очищена, снег никто не вывозил. Только один * ..шь.
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Житель Липецка

сегодня, 16:59
звонил по всем номерам, каждый предыдущий отправлял к кому-то другому и в итоге никто заявку на расчистку двора не принял !
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сокол

сегодня, 16:52
Я вчера звонила по номеру 22-20-61. приняли заявку по уборке снега с улицы Богатырская на Соколе. Но снег не убрали. Куда заявка то делась?
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