Председатель облсовета Владимир Сериков отвез в зону СВО груз на три миллиона рублей

Председатель Липецкого областного Совета Владимир Сериков отвез в зону СВО крупную партию разнообразной техники и снаряжения: мини-экскаватор, средства радиоэлектронной борьбы, генераторы, бензопилы и многое другое. Как сообщает пресс-служба областного Совета, список снаряжения сформирован по запросу военнослужащих, в сборе груза, стоимостью три миллиона рублей, участвовали депутаты Совета, правительство области и промышленники.«Удалось повидать наших ребят и побывать максимально близко к непосредственной линии боевого соприкосновения. Узнал, какая помощь нужна их родным и близким дома. По возвращении сразу же возьму все просьбы в работу. Сейчас важно не только помогать фронту, но и постоянно заботиться о тех, кто остался ждать своих мужей, отцов и сыновей», — цитирует Владимира Серикова пресс-служба Совета.