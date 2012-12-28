Общество
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14 минут назад
Председатель облсовета Владимир Сериков отвез в зону СВО груз на три миллиона рублей
«Удалось повидать наших ребят и побывать максимально близко к непосредственной линии боевого соприкосновения. Узнал, какая помощь нужна их родным и близким дома. По возвращении сразу же возьму все просьбы в работу. Сейчас важно не только помогать фронту, но и постоянно заботиться о тех, кто остался ждать своих мужей, отцов и сыновей», — цитирует Владимира Серикова пресс-служба Совета.
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