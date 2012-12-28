Сегодня в Липецке: идём на температурный рекорд, каждый третий липчанин хотел бы сменить профессию

Липчан ждут спектакли, кинопремьеры, космический квиз.

Апрель-2024 войдёт в историю чуть ли не как самый тёплый месяц за всё время наблюдений в Липецке. В этом месяце было побито уже несколько температурных рекордов, очередной – вчера, когда воздух прогрелся до 23,4 градуса. Сегодня ждём нового рекорда. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 24-26 градусов, тогда как самым жарким 18 апреля было в 1995 году – 25 градусов. Как говорится, ждите новостей. А осадков не ждите – сегодня без них.















Отключение воды





С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную вожу в домах на улицах Боевой проезд, 19, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл3, 25а, 25б, 25/1, 5а, 5а/1, 25/2, 27г, 27, 29; Котовского, 37; Мичурина, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 24, 26б, 30; Московской, 149, 151, 153; Неделина, 7, 10, 12, 15, 19, 23, 27, 29, 31, 49, 17, 17а, 45, 47, 33, 35, 37, 39.















С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом останутся без электричества жители улиц 78 квадрат, Академика В.М. Бехтерева, Академика Вавилова, Ангарской, Алмазной, Асфальтной, Байкальской, Буденного, Владивостокской, Владимирской, В.Л. Кротевича, Гвардейской, Гранитной, Индустриальной, Карбышева, Краснодарской, Майской, Новокарьерной, Пензенской, Пришкольной, Речной, Санаторной, Сырской, Таёжной, Тепличной, Урицкого, Шевченко, Южной, Юношеской, проезда Шишкинаа. В это же время погрузятся во тьму садоводчества «Горняк», «Горняк 1», «Спутник», «Центролит».









В честь гагаринского полёта сегодня в областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 16:00 состоится интеллектуальная игра «Миссия «Космос».















Блеснуть знаниями может любой желающий.







В Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) в 16:30 пройдёт юбилейный концерт «Школа искусст – моё вдохновение», посвященный 65-детию липецкой Детской школе искусств №3. Выступят выпускники, преподаватели и учащиеся музыкальной «альма-матер».











Фото vk.com/dshi3_lipetsk



В липецком драматическом театре в (пл. Константиновой, 3) в 18:30 покажут полюбившийся публике комедийный спектакль «Мужской стриптиз» (18+) по пьесе липецкого автора Б. Бужора (Медведева).











Пятеро сталеваров теряют работу и чтобы хоть как-то прожить, решают открыть собственное стрип-шоу.







Таксист-многоженец (16+)



В Липецком государственном академическом театре драмы им Л.Н.Толстого в 19:00 вновь покажут комедию по пьесе Р. Куни «Слишком женатый таксист».















Таксист Джон Смит ловко устроился в жизни. У него два дома и две жены, которые даже не подозревают о существовании друг друга. К одной он приезжает после дневной смены, к другой — после ночной. Случайная авария выбивает главного героя из привычного графика его жизни и запускает череду нелепых ситуаций. Чтобы не быть разоблаченным, он вынужден балансировать между следователями, журналистами и женами.







Под сенью дружных муз (6+)





Артистов ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого сегодня модно будет увидеть и в Музее современной скульптуры (Студёновская, 39б).













В 15:00 они представят исполнят литературно-музыкальную композицию «И жизнь, и слёзы, и любовь…» - стихи, песни, романсы.







Какие профессии не нравятся липчанам





35% липчан сменили бы род деятельности, если бы им пришлось заново делать выбор, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob. Чаще всего недовольны своей работой кладовщики и охранники.















А вот 49% профессию менять не стали бы. Верность выбранному делу растёт с увеличением уровня дохода: почти никто не хочет уходить в другие сферы при зарплате свыше 100 тысяч рублей.





Чаще всего в опросе верность профессии демонстрировали врачи - 65%, программисты и дизайнеры - по 61%, медицинские сёстры системные администраторы - по 59%.





Кинопремьеры





По четвергам традиционно обновляется репертуар в кинотеатрах. Знакомим вас с самыми интересными новинками, которые выйдут на экраны сегодня.





«Сто лет тому вперёд». Россия, 2024. Фантастика. Режиссёр Александр Андрющенко (6+).





По произведениям Кира Булычёва. Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля – обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.





В ролях: Владимир Петров, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук.









«По Фрейду». Великобритания, США, 2024. Драма. Режисёр Мит Браун (18+)





Фильм расскажет историю встречи основателя психоанализа Зигмунда Фрейда и автора цикла повестей «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. Сюжет фильма разворачивается накануне Второй мировой войны на одном из последних сеансов ученого. Действие постоянно вырывается за пределы кабинета, переплетая в себе прошлое и настоящее, и унося зрителя в мир фантазий.





В ролях: Энтони Хопкинс, Джоди Бальфур, Стивен Кэмпбелл Мур









«Меч короля». Дания, Норвегия, Швеция. Истерическая драма. Режиссёр Николай Арсель (18+)





Датский король отправляет своего лучшего рыцаря обуздать дикие земли, покуда простирается его длань. Но здесь, за стенами высоких замков, свои законы. Местные князья не спешат подчиняться королевскому наместнику. Они сами решают, кто будет возделывать их земли, а кто упокоится в них навсегда. Конфликт усугубляет прекрасная дева, обещанная отцом местному феодалу. Оставить её – значит, потерять честь. Спасти – обречь себя на верную гибель. Но там, где опытный политик отступает, истинный рыцарь обнажает меч.





В ролях: Мадс Миккельсен, Магнус Креппер, Магнус Линд.









В промежутке 8:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта отключения до 3-х часов пройдут на улицах Балмочных, Баумана, Береговой, Волжской, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кирова, Кленовой, Леваневского, Нектарной, Пляжной, Пожарского, Санитарной, Фурманова, на площади Заводской, в садовожчествах «Дачном», «Коммунальщик», «Надежда», «Тепличное», «Мечта», «Ударник».В 7 утра на улице Московской в районе пересечения с Циолковского пробки красного цвета уже в обоих направлениях. По улице Терешковой спокойно не проехать от железнодорожного вокзала аж до Центрального рынка. Проблемных участков в городе всё больше. Узнавать о них можно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях, чтобы по возможности объехать.В России так гордятся невероятным достижением 63-летней давности – полётом Юрия Гагарина к звёздам на три недели раньше американского коллеги, что весь апрель можно назвать месяцем космонавтики.