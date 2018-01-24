Награды нашли липецких летчиков спустя полгода, а подаренные в Китае автомобили так и не растаможили

Награждение победителей конкурса "Авиадартс" состоялось накануне в липецком авиацентре

Как сообщает Минобороны, в Липецке, в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России прошла церемония награждения квалификационными знаками отличия военнослужащих – участников Международного конкурса по воздушные выучки «Авиадартс-2017».

Мероприятие прошло под руководством начальника Липецкого авиацентра генерал-лейтенанта Юрия Сушкова

Знаки учреждены Ассоциацией Международных армейских игр и вручаются впервые.

Среди награжденных 12 человек — это призеры конкурса среди летных экипажей, а также офицеры, принимавшие непосредственное участие в подготовке и проведении соревнований.

Конкурс «Авиадартс» впервые прошел на территории Китайской Народной Республики минувшим летом. Команда Российской Федерации заняла в конкурсе 1 место.

Победителями от Липецкого аивацентра в номинации «Истребительная авиация» на самолетах Су-35С стали майор Алан Датиев и капитан Денис Погодин. В номинации «Штурмовая авиация» на самолетах Су-25 первое место заняли капитан Владимир Громов и капитан Игорь Бородачев, третье место — капитан Максим Шишин и старший лейтенант Александр Гаць. В номинации «Бомбардировочная авиация» на самолете Су-24М экипаж капитана Станислава Гасанова и капитана Павла Ездина стал четвертым.

А в конце прошлого года липецкий авиацентр потряс скандал . Выяснилось, что подаренные в Китае победителям конкурса внедорожники необходимо растаможить, заплатив за каждую по миллиону рублей. Как стало известно GOROD48, вопрос с растаможкой призовых машин не решен до сих пор, летчиков попросили подождать пока не будет отрегулирована нормативно-правовая база.

Фото: mil.ru







