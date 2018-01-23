55 липчан получили профзаболевания

Часто болеют машинисты конвейера, крана, насосных установок.

В прошлом году в Липецкой области зарегистрировано 55 лиц с впервые установленным диагнозом профессионального заболевания, в том числе 53 человека с хроническими профессиональными заболеваниями, 2 человека с острыми профессиональными отравлениями.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, по сравнению с 2016 годом уровень профессиональной заболеваемости в целом по области снизился на 2,6% и составил 1,48 на 10 тысяч работающих.

Анализ профзаболеваемости по видам экономической деятельности показал, что наибольшее количество профзаболеваний зарегистрировано в следующих отраслях: металлургическое производство – 36 случаев; производство пищевых продуктов – 4 случая; образование – 3 случая; производство машин и оборудования – 2 случая; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 2 случая; строительство – 2 случая; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 2 случая; производство электрического оборудования – 1 случай; производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 1 случай; деятельность профессиональная, научная и техническая – 1 случай; сельское хозяйство – 1 случай.

Показатель профессиональной заболеваемости на 10 тысяч работающих выше среднеобластного в Липецке, Тербунском, Хлевенском, Добровском, Лебедянском районах.

В структуре нозологических форм профессиональных заболеваний в области преобладают заболевания, вызванные воздействием: физических факторов – 54,5%; промышленных аэрозолей – 16,4%; химических факторов – 10,9%; факторов аллергенного характера – 9,1%; физических перегрузок – 7,3%; биологических факторов – 1,8%.

Среди профессиональных групп наиболее часто болеют машинисты конвейера, крана, насосных установок – 12,7%, кладовщики, контролеры – 3,6%, аппаратчики, выгрузчики, маляры, мастера, слесари – 1,8% от общего количества профзаболеваний.