Здоровье

сегодня, 15:38

55 липчан получили профзаболевания

4 873
#заболеваемость #Роспотребнадзор
55 липчан получили профзаболевания

Часто болеют машинисты конвейера, крана, насосных установок.

В прошлом году в Липецкой области зарегистрировано 55 лиц с впервые установленным диагнозом профессионального заболевания, в том числе 53 человека с хроническими профессиональными заболеваниями, 2 человека с острыми профессиональными отравлениями.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, по сравнению с 2016 годом уровень профессиональной заболеваемости в целом по области снизился  на 2,6% и составил 1,48 на 10 тысяч работающих.

Анализ профзаболеваемости по видам экономической деятельности показал, что наибольшее количество профзаболеваний зарегистрировано в следующих отраслях:  металлургическое производство – 36 случаев; производство пищевых продуктов – 4 случая;  образование – 3 случая;  производство машин и оборудования – 2 случая;  деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 2 случая;  строительство – 2 случая;  обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 2 случая;  производство электрического оборудования – 1 случай; производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 1 случай;  деятельность профессиональная, научная и техническая – 1 случай;  сельское хозяйство – 1 случай.

Показатель профессиональной заболеваемости на 10 тысяч работающих выше среднеобластного в Липецке, Тербунском, Хлевенском, Добровском, Лебедянском районах.

В структуре нозологических форм профессиональных заболеваний в области преобладают заболевания, вызванные воздействием: физических факторов – 54,5%; промышленных аэрозолей – 16,4%; химических факторов – 10,9%; факторов аллергенного характера – 9,1%;  физических перегрузок – 7,3%; биологических факторов – 1,8%.

Среди профессиональных групп наиболее часто болеют машинисты конвейера, крана, насосных установок – 12,7%, кладовщики, контролеры – 3,6%, аппаратчики, выгрузчики, маляры, мастера, слесари – 1,8% от общего количества профзаболеваний.

4 873
#заболеваемость #Роспотребнадзор

Комментарии (4)

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ПОП

12 минут назад
настя лапина отвертки захотела
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Александр

сегодня, 20:05
Здравствуйте! Работаю в мед. сфере. Всё, что написано выше, Бред! КАКИЕ ПРОФ.ЗАБОЛЕВАНИЕ?! КАКОЕ СНИЖЕНИЕ?! КТО НА ЭТО СМОТРИТ?! У НАС РАК СЪЕДАЕТ ЛЮДЕЙ! А В ОТЧЁТАХ ПИШУТ, ЧТО СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ! А, ЕСЛИ ПИШУТ ПРАВДИВЫЕ ОТЧЁТЫ, ИХ НЕ ПРИНИМАЮТ И ЗАСТАВЛЯЮТ ПЕРЕПИСЫВАТЬ! А,ЧТО КАСАЕТСЯ ПРОФ.ЗАБОЛЕВАНИЙ НА НИХ ДАВНО ЗАБИЛИ! А, ТО ЧТО ПИШУТ, ЭТО ОПЯТЬ ЖЕ УДОБНО СТАТИСТАМ, ЧТО БЫ ИХ НЕ ИМЕЛИ! НО СТАТИСТЫ В ЭТОМ НЕ ВИНОВАТЫ! ИХ ЗАСТАВЛЯЮТ ТАК ДЕЛАТЬ!
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Мой отец

сегодня, 19:41
Тоже имел профзаболевание,каждый год проходил унизительную процедуру освидетельствования своего заболевания.Больному человеку приходилось ездить 2 недели из района в Липецк,стоять в огромных очередях чтобы продлить свою инвалидность.Часто сталкивался с хамским отношением врачей.
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Анастасия Лапина

сегодня, 17:33
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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