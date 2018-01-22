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сегодня, 14:07

В Липецкую область приходит похолодание

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В Липецкую область приходит похолодание

23 января с выходом на территорию Липецкой области очередного южного циклона повсеместно ожидается снег различной интенсивности, метель, на дорогах снежные заносы. 24 января в тылу уходящего циклона снег ослабеет и 25 января совсем прекратится. Морозы с каждым днем будут усиливаться. Среднесуточные температуры воздуха составят 23 января 8-11 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы, 24 января 11-12 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 25 января 13-15 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 января в Липецкой области облачно, ночью небольшой снег, днем также небольшой, местами умеренный снег и метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, при прояснениях возможен мороз до -18, днем от -5 до -10. 

В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью от 11 до 13 градусов мороза, днем от -7 до -9. 

Самым теплым 19 января в Липецке был в 1993 году: +3, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1963 году — 31 градусов мороза. 

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Комментарии (2)

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ну и....

сегодня, 15:33
причем здесь 19 января?
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Таня

сегодня, 14:14
В 2010 году 23 января было -35
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