сегодня, 17:57
Торговец-нелегал продавал раков и стеклоочиститель
Предприимчивый Аршакян вновь в центре внимания проверяющих.
Очередной факт незаконной торговли на улицах Липецка выявили сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
Причем задержали они старого знакомого по фамилии Аршакян, которого уже не раз привлекали к ответственности за аналогичные правонарушения. Но сколько ни штрафовали незаконного предпринимателя, он все равно стоит на одном и том же месте на улице Баумана.
Ассортимент товаров предпринимателя Аршакяна поражал: вареные раки и стеклоомывающая жидкость. В итоге стеклоочиститель в количестве 36 флаконов у него изъяли и составили очередной протокол об административном правонарушении.
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