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Торговец-нелегал продавал раков и стеклоочиститель

25 1654
#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки
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Торговец-нелегал продавал раков и стеклоочиститель

Предприимчивый Аршакян вновь в центре внимания проверяющих.

Очередной факт незаконной торговли на улицах Липецка выявили сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Причем задержали они старого знакомого по фамилии Аршакян, которого уже не раз привлекали к ответственности за аналогичные правонарушения. Но сколько ни штрафовали незаконного предпринимателя, он все равно стоит на одном и том же месте на улице Баумана.

Ассортимент товаров предпринимателя Аршакяна поражал: вареные раки и стеклоомывающая жидкость. В итоге стеклоочиститель в количестве 36 флаконов у него изъяли и составили очередной протокол об административном правонарушении.

25 1654
#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки
3

Комментарии (25)

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Как гость
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торф

4 минуты назад
кокс, сколько тебе годков то?
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кокс

6 минут назад
100 лет не ел раков.
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Алкаш

26 минут назад
Ни разу не пил стеклоочиститель с раками. Надо будет попробовать. (Пиво с раками пил).
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Бывалый.

40 минут назад
Раков хорошо под пиво но если нет пива сайдет и стеклоочиститель!
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Неавтофанат

40 минут назад
Цензоров "город 48" чистить снег отсюда и до апреля!
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клоака

40 минут назад
С одним арой справиться не могут!А что говорить про торговлю наркотой.
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Неавтофанат

44 минуты назад
Прошу прощения, под * * .
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Просто Мария

47 минут назад
Просто Виктор, читать умеешь? Раки у него были летом, а сейчас только незамерзайка.
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Неавтофанат

48 минут назад
Раки - это которых за шейку, как за * кота берешь, десяток - ведро! За этих надо расстрел давать, никогда не вырастут.
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Как гость

56 минут назад
Леха, Согласен на все СТО!!!!!!
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