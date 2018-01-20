Торговец-нелегал продавал раков и стеклоочиститель

Предприимчивый Аршакян вновь в центре внимания проверяющих.

Очередной факт незаконной торговли на улицах Липецка выявили сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Причем задержали они старого знакомого по фамилии Аршакян, которого уже не раз привлекали к ответственности за аналогичные правонарушения. Но сколько ни штрафовали незаконного предпринимателя, он все равно стоит на одном и том же месте на улице Баумана.

Ассортимент товаров предпринимателя Аршакяна поражал: вареные раки и стеклоомывающая жидкость. В итоге стеклоочиститель в количестве 36 флаконов у него изъяли и составили очередной протокол об административном правонарушении.