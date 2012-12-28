В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Здоровье
161
40 минут назад
Двоих заболевших корью вахтовиков выписали из больницы
Но сейчас в инфекционной больнице от кори лечится 50-летняя женщина.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства здравоохранения Липецкой области, пациентам 48 лет и 51 год. В больницу они поступили только на шестой день болезни в тяжелом состоянии с температурой до 39 градусов, кашлем и сыпью, которая вначале появилась на лице и стала распространяться по всему телу.
Судя по всему, мужчины заразились в Москве, где работали вахтовым методом в одной кампании. В Липецк они приехали за один день до поступления в больницу.
В приемном отделении врачами им сразу был поставлен диагноз корь, позже он был подтвержден лабораторно.
— Корь — это крайне заразное вирусное заболевание. До изобретения вакцин именно корь была одной из главных причин детской смертности, болезнь даже называли «детской чумой». У взрослых заболевание протекает очень тяжело с развитием осложнений. У пациентов в течение недели сохранялась высокая температура, кашель. Пять дней они были на кислородной поддержке, восемь дней получали внутривенные капельные инфузии, — отметили в региональном Минздраве.
А перед выпиской мужчин в стационар поступила с корью 50-летняя женщина. У нее заболевание также осложнено пневмонией с дыхательной недостаточностью.
0
1
0
0
0
Комментарии