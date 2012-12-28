Все новости
Избившим 69-летнего дворника парням изменили меру пресечения

После полутора лет содержания под стражей Тимура Халматова и Алексея Тонкодубенко перевели на подписку о невыезде.

Советский районный суд изменил меру пресечения обвиняемым в избиении 69-летнего дворника УК «Университетский» на подписку о невыезде после полутора лет содержания под стражей.

Речь идет о некогда громком, но уже подзабытом, уголовном деле об избиении утром 16 июля 2024 года у подъезда дома на улице Замятина, 69-летнего Евгения Козинова и его 65-летней жены Татьяны Натальи двумя выпускниками колледжа искусств имени Игумнова, 21-летним Алексеем Тонкодубенко и 22-летним Тимуром Халматовым.



Халматов со своей девушкой Юлией накануне всю ночь отдыхали в баре. В свою съемную квартиру в доме №1 на улице Замятина пара вернулась в семь утра. Юлия пошла домой, а Тимур остался на улице. Через час девушка решила забрать Тимура домой. В подъезде у нее возник конфликт с женщиной-дворником. Потом в словесную перепалку вступил муж женщины. Тимур и Юлия утверждают, что дед, как они называют Евгения Козина, вначале назвал их алкашами и наркоманами и первым распустил руки. Драка продолжилась уже на улице. Как раз в это время к дому подъехал Алексей Тонкодубенко, которого пригласил в гости Тимур. Он вначале разнимал дерущихся, а потом стал колошматить крепкого дворника. А потом вырвавшийся из захвата Евгения Козина Тимур ударил обидчика ногой его в голову.

19 июля 2024 года суд арестовал выпускников колледжа искусств имени Игумнова на два месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 213 УК («хулиганство, совершенное группой лиц»).

mdylsxyhn60ci36xpq586p7irxfrno82.jpg

Однако в суд по результатам предварительного расследования уголовное дело ушло по иной статье обвинения, по пункту «г» части второй 112-й статьи УК РФ, предполагающей до пяти лет лишения свободы за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенному группой лиц. Советский районный суд хотел провести процесс в особом порядке по просьбе обвиняемых, которые  признали винуполностью. Парни могли рассчитывать на наказание, которое не может превышать двух третей от максимально возможного санкцией статьи обвинения. Однако Евгений Козинов и его 66-летняя жена Татьяна с таким порядком судопроизводства не согласились. Они сочли, что потерпевшей по делу должна быть признана и Татьяна. Также супруги принесли в суд ходатайство о переквалификации действий подсудимых на более тяжкую в связи с большим общественным резонансом преступления, на часть вторую 231-й статьи УК РФ.

— Почему статью обвинения без моего согласия переквалифицировали на 212-ю, наказание по которой мягче, чем по 213-й, которая за групповое хулиганство предусматривает наказание до семи лет. Меня били на моем рабочем месте, а не где-то в пивнушке. Требую вернуть старую статью обвинения, — обратился к суду потерпевший.

Гособвинение в лице сотрудницы прокуратуры Советского района Натальи Абросимовой согласилось с ходатайством потерпевшего и попросила председательствующую в процессе судью Екатерину Аршинову вернуть уголовное дело в прокуратуру для переквалификации обвинения на изначально вменявшуюся обвиняемым часть вторую 213 статьи Уголовного кодекса.

С тех пор Алексей Тонкодубенко и Тимур Халматов находились под стражей — суд всякий раз продлевал соответствующее ходатайство органов предварительного следствия. В итоге два парня провели в СИЗО полтора года, максимальный срок по вмененной им статье обвинения. В этом месяце обвиняемые получили свободу: их перевели на подписку о невыезде до начала слушания их уголовного дела по части второй 213-й статьи Уголовного кодекса РФ по существу.
