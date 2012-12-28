Все новости
Общество
70
18 минут назад

Агрокластер Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» наращивает производство

На площадке работают сразу несколько предприятий, укрепляющих продовольственную безопасность страны.

На Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» продолжает развиваться агрокластер.

Завод «Шанс Энтерпрайз», запущенный в 2020 году, стал первым резидентом Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк», он специализируется на производстве средств защиты растений. Сегодня на заводе работают 310 человек. В группе компаний «Шанс» есть даже свой научно-исследовательский центр на базе московского института химических средств защиты растений, где придумывают новые рецептуры препаратов. А на самой елецкой площадке действует лаборатория — завод в заводе, где опробуют разработки учёных.

IMG_9593.jpeg

IMG_9606.jpeg

IMG_9605.jpeg

Компания выпускает более 110 препаратов: гербицидов, инсектицидов, фунгицидов в различных формах — концентрациях эмульсий и суспензий, водных растворах, водно-диспергируемых гранулах. Как рассказал генеральный директор завода «Шанс Энтерпрайз» Владимир Коватев, такие гранулы в России делают всего четыре производителя, а вообще компания входит в топ пять отечественных производителей средств защиты растений.

Елецкие препараты продают в Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении, Грузии. Сельхозпроизводители получают не только сами средства защиты растений, но и рекомендации по их применению.

Сегодня завод может производить 20 миллионов литров готовой продукции в год, а проектная мощность — гораздо больше, до 60 миллионов литров. И перспективы развития есть: всё больше производителей постепенно переходит с импортных на отечественные средства защиты растений. Аграрии пробуют, сравнивают отечественные препараты с продукцией европейских производителей и видят — наши средства работают ничуть не хуже, а иногда и превосходят импортные аналоги. Но при этом зачастую российский производитель может похвастаться более гибкой ценовой политикой.

Несмотря на то, что речь идёт о серьёзном химическом производстве второго класса опасности, елецкий завод — настоящий оазис на территории ОЭЗ: на его территории высажено более 4, 5 тысячи декоративных растений: деревьев, кустарников, цветов. Весной 2025 года заложили два плодовых сада общей площадью два гектара. Там и яблони, и косточковые…

IMG_9592.jpeg

Предприятие — высокотехнологичное. В каждом производственном помещении можно регулировать температуру. А система вентиляции обеспечивает четырёхкратный обмен воздуха в течение часа — в результате на химическом заводе практически не чувствуется никакого запаха даже в цехах. Также на заводе проложено более 40 километров оптоволокна, установлено более 430 камер. Благодаря всему этому круглосуточная диспетчерская в режиме реального времени контролирует технологические процессы: на мониторы выведены схемы производственных линий и можно видеть, что происходит в реакторах, и контролировать давление, температуру, состояние задвижек. Вся работа автоматизирована, а информация записывается и хранится на сервере.

Работать на таком заводе — одно удовольствие, говорят сотрудники. Многие здесь с дней открытия. Среди них — аппаратчик смешивания 5-го разряда Михаил Бурдаков.

IMG_9595.jpeg

— Всё устраивает, поэтому и работаю с самого открытия завода — уже почти шесть лет. Удобный график: два через два, есть ночные смены, по зарплате тоже не плохо. Есть карьерные перспективы: получив высшее образование, можно стать мастером. Я занимаюсь приготовлением средств защиты растений от болезней. Смешиваю различные составляющие: суспензии, эмульсии, порошки, гранулы, контролирую помол и перекачивание продукта. Все процессы автоматизированы, работать можно даже одному человеку в цеху, но нас тут двое. Из других плюсов: работа на вредном производстве даёт дополнительные пенсионные баллы, — сказал Михаил Бурдаков.

IMG_9596.jpeg

В цехе готовой продукции сейчас больше половины сотрудников заменили два робота: один устанавливает канистры на линию, второй формирует паллеты с готовой продукцией. Однако людей не уволили — их перевели на другие рабочие места.

Как рассказал начальник цеха готовой продукции Максим Демиденко, сейчас линия фасовки автоматизирована более чем на 90%. И это заметно облегчило людской труд: переложить с места на место 25 тонн продукции в смену было очень непросто. Теперь вся нагрузка — на роботах. Как следствие — увеличилась производительность труда.

IMG_9597.jpeg

Тару для средств защиты растений на заводе «Шанс Энтерпрайз» тоже выпускают собственную — из полиэтиленовых гранул: сейчас в линейке брендированные канистры для препаратов на основе воды и растворителей объёмом по 5, 10 и 20 литров и крышечки для них. А ещё на предприятии есть свой цех утилизации отходов: температура в печи там доходит до 1300 градусов.

В 2025 году елецкое предприятие внесено в перечень системообразующих российской экономики. Это накладывает определённые ответственность и обязательства и даёт преференции и льготы.

IMG_9598.jpeg

— Достичь такого уровня модернизации и таких показателей работы нам, в том числе, помог Фонд развития промышленности. С ним заключены три соглашения по льготному кредитованию на модернизацию производства. Льготные кредиты — большое подспорье при наших масштабах, стоимости оборудования и всех процессов. Благодаря такой поддержке у нас за последние пять лет многое что изменилось: мощность завода выросла на 10 миллионов литров готовой продукции в год, появились дополнительные технологические линии, мы освоили новые виды продукции — около десятка новых препаративных форм, запустили новые интересные производства с совершенно другими составляющими. Появились новые рецептуры, которые должны понравиться нашим аграриям! Три года подряд нас признавали лидерами роста в химической отрасли — каждый год мы показывали прирост производства на 30%. Также в 2023-м году мы вошли в программу повышения производительности труда регионального центра компетенцией. В рамках этого взаимодействия у нас внедрены принципы бережливого производства, нам помогли определить слабые места в цехах и подготовить собственных тренеров,— отметил генеральный директор завода «Шанс Энтерпрайз» Владимир Коватев.

Ещё одно важное предприятие елецкого агрокластера — «Агротек-Промцентр». Это селекционно-семеноводческий центр, работающий на укрепление продовольственной безопасности страны. И здесь тоже — крутое роботизированное оборудование и лаборатории с высокотехнологичной начинкой. Особая гордость — фотосепаратор, который работает на уровне искусственного интеллекта.

Как рассказал директор предприятия Андрей Данченко, семенной материал приезжает в биг-бэгах, которые загружаются на производственную линию и в результате получают готовые отсортированные, откалиброванные, почищенные и упакованные семена для посевных работ. 

IMG_9599.jpeg

На технологической линии семена проходят несколько этапов подработки. Первый этап — первичная очистка. Второй — калибровка партии на четыре вида семян различного диаметра и тонкая очистка материала. Финальный — протравливание семян средствами защиты и упаковка в соответствии с потребностями клиента. Например, семена подсолнечника пакуют в мешки по 150 000 штук зёрен в каждом. Этого хватает площадь посева в два гектара. Семена — живой материал, и сохранить и улучшить его качества для успешного приживания в почве и дальнейших хороших всходов — непростая работа.

На заводе работают с семенами пшеницы, гороха, подсолнечника, ячменя, cои, кукурузы, в ближайших планах — рапс. Помимо подработки семян, предприятие активно участвует в научно-исследовательской деятельности. Лаборатории разрабатывают новые гибриды, адаптированные под наши условия: в этом сезоне в портфеле компании три новых собственных гибрида подсолнечника. И на этом в селекции не собираются останавливаться! Если три гибрида уже введены в производство и хорошо себя зарекомендовали в полях, то ещё два сорта сейчас находятся на этапе испытаний.

— Западные санкции дали нам новый виток развития: со стороны сельхозпроизводителей выросла потребность на семенной материал на внутреннем российском рынке. Это направление набирает обороты и мы стараемся восполнять потребности наших фермеров. Потенциал большой и мы хотим в него вписаться! Например, здесь же на экономзоне в Ельце есть предприятие «Семенной завод КВС», которое специализируется на семенах свёклы, и по соседству мы занимаемся зернобобовыми, — отметил директор «Агротек-Промцентр» Андрей Данченко.

Сейчас средняя производительность предприятия — около 10 тысяч тонн в год. Но в перспективах эту цифру надеются увеличить вдвое. Плюс строят дополнительные склады, планируют развивать кукурузную линию и возвести крупный распределительный центр. Планы развития уже расписаны до 2030 года.

IMG_9600.jpeg

IMG_9601.jpeg

Производственная площадь «Агротек-Промцентр» — 730 квадратных метров. При этом в смену всё оборудование обслуживают всего восемь человек: всё работает автоматически и направлено на исключение ручного труда. Один оператор обслуживает две-три стоящие рядом машины. А всего на предприятии трудится от 70 до 90 сотрудников — в зависимости от сезонности.

IMG_9602.jpeg

Наталья Лыкова работает технологом-лаборантом в испытательной лаборатории предприятия «Агротек-Промцентр». Здесь контролируют материал на всех этапах производственной линии — от приёмки до выпуска готовой продукции. Для этого каждый час отбирают по 100 граммов семенного материала, разделяют и проводят его ситовой анализ на чистоту: определяют процент отхода, повреждённых семян, контролируют качество калибровки. Работа — как у Золушки. Но в помощь и множество гаджетов, находящихся в лаборатории: например, процент влажности определяют в специальном сушильном шкафу с помощью метода воздушно-тепловой сушки. 

IMG_9603.jpeg

IMG_9604.jpeg

«Агротек-Промцентр» — это ещё два склада продукции: со стеллажным и с напольным хранением. На каждом — по две-три тысячи тонн семенного материала. Строят ещё один склад.

— Мы можем полностью закрыть потребности в семенном материале не только своей группы компаний, но и сразу двух областей — Липецкой и Воронежской. Наши высокопродуктивные гибриды сои могут произрастать в пониженных температурах и районированы и для южных регионов, и для средней полосы, и для Алтайского края — вплоть до Дальнего Востока. А ещё наше предприятие перспективное и здесь для каждого есть возможность карьерного роста, — говорит начальник испытательной лаборатории «Агротек-Промцентр» Елена Хитрых.

ОЭЗ
сельское хозяйство
Комментарии

