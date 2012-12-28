Жильцы дома по улице Интернациональной за полгода оставили 89 заявок по вопросу отопления

Теперь управляющая компания должна выплатить им убытки и компенсацию морального вреда.

Липецкий областной суд в порядке апелляции рассмотрел гражданское дело по иску двух собственников квартир многоквартирного дома по улице Интернациональной к управляющей компании ООО «Перспектива».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, двое жильцов пожаловались на то, что с октября 2023 года по март 2024 года в их квартирах отсутствовало отопление. Многочисленные заявки о ненадлежащем оказании услуги результатов не принесли. А жаловались липчане с завидной регулярностью: за полгода в Единой диспетчерской службе Липецкой области было зафиксировано 89 заявок по вопросу отопления от жильцов дома по Интернациональной! На основании этих данных были установлены периоды отсутствия отопления в квартирах.В суде жильцы потребовали от УК произвести перерасчет платы за ремонт и содержание жилья в связи с некачественным обслуживанием общедомового имущества, а также выплатить им убытки, штраф, компенсации морального вреда.В результате Липецкий областной суд взыскал с УК в пользу двоих жильцов убытки в общей сложности на сумму 24,3 тысячи рублей, компенсацию морального вреда – по 5 тысяч рублей каждому, а также штраф в 17 тысяч рублей.