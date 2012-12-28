В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Общество
349
59 минут назад
3
Жильцы дома по улице Интернациональной за полгода оставили 89 заявок по вопросу отопления
Теперь управляющая компания должна выплатить им убытки и компенсацию морального вреда.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, двое жильцов пожаловались на то, что с октября 2023 года по март 2024 года в их квартирах отсутствовало отопление. Многочисленные заявки о ненадлежащем оказании услуги результатов не принесли. А жаловались липчане с завидной регулярностью: за полгода в Единой диспетчерской службе Липецкой области было зафиксировано 89 заявок по вопросу отопления от жильцов дома по Интернациональной! На основании этих данных были установлены периоды отсутствия отопления в квартирах.
В суде жильцы потребовали от УК произвести перерасчет платы за ремонт и содержание жилья в связи с некачественным обслуживанием общедомового имущества, а также выплатить им убытки, штраф, компенсации морального вреда.
В результате Липецкий областной суд взыскал с УК в пользу двоих жильцов убытки в общей сложности на сумму 24,3 тысячи рублей, компенсацию морального вреда – по 5 тысяч рублей каждому, а также штраф в 17 тысяч рублей.
0
0
1
4
2
Комментарии (3)