Общество
65
31 минуту назад
В районе Дикого отключат холодную воду
20 февраля из-за ремонтных работ на сетях без холодной воды временно останутся жители района Дикое, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
20 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 12:00 отключат электричество в домах №№ 4, 6 по улице 3 Сентября, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 по улице Ильича.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома № 1а по улице Ангарской, №№ 1а, 1г, 3а, 3/3, 3/7 по улице Базарной.
