В районе Дикого отключат холодную воду

20 февраля из-за ремонтных работ на сетях без холодной воды временно останутся жители района Дикое, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 19, 23 по улице Котовского, № 22 по улице Комсомольской, № 24 по улице Школьной, № 1 в переулке Кочубея, в частном секторе улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской. Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, переулка Кочубея.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.20 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 12:00 отключат электричество в домах №№ 4, 6 по улице 3 Сентября, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 по улице Ильича.С 09:00 до 17:00 обесточат дома № 1а по улице Ангарской, №№ 1а, 1г, 3а, 3/3, 3/7 по улице Базарной.