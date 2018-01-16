Липчане собрали книги для осужденных

250 книг передали в колонию №5

Сотрудники УФСИН по Липецкой области совместно с руководством Липецкой областной юношеской библиотеки подвели итоги благотворительной акции «Книги для осуждённых», которая проводилась с декабря 2017 года по январь этого года.



Книги для осужденных мог принести каждый желающий, они принимались на безвозмездной основе и в хорошем состоянии. За этот период в акции приняли участие большое количество горожан и читателей библиотеки.



В зале библиотеки более 250 книжных изданий разнообразного жанра были переданы представителям УФСИН России по Липецкой области и руководству исправительной колонии №5, для последующего пополнения библиотечного фонда этого учреждения, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.