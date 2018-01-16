Общество

сегодня, 17:23

Липчане собрали книги для осужденных

8 730
#книги #УФСИН
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Липчане собрали книги для осужденных

250 книг передали в колонию №5

Сотрудники УФСИН по Липецкой области совместно с руководством Липецкой областной юношеской библиотеки подвели итоги благотворительной акции «Книги для осуждённых», которая проводилась с декабря 2017 года по январь этого года.

Книги для осужденных мог принести каждый желающий, они принимались на безвозмездной основе и в хорошем состоянии. За этот период в акции приняли участие большое количество горожан и читателей библиотеки. 

В зале библиотеки  более 250 книжных изданий разнообразного жанра были переданы представителям УФСИН России по Липецкой области и руководству исправительной колонии №5, для последующего пополнения библиотечного фонда этого учреждения, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области. 
8 730
#книги #УФСИН
1

Комментарии (8)

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лучше на Новую Землю,

1 минуту назад
ой, )))) как в фильме или на другой какой остров,как в "Приговоренных", или Королевской битве
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ой

25 минут назад
Какая прелесть, прям слезы на глазах от умиления. Какая акция следующая? Мож между зэками путевку на Бали разыграете?
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хорошее дело

29 минут назад
Чтоб не ИК было, а ИЗ (изба читальня). А то им бедолагам скучно за совершенные преступления. То баб снежных лепят, то в КВН играют, и читают... и веселятся-красота!
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от так показушка дешевая,

32 минуты назад
Что за противные,самодовольные рожи?
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Яшка

сегодня, 21:16
На фото, Боря Лучний
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ничёсе

сегодня, 20:24
Пыль в глаза, в инете? там есть доступ в сеть??
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Пыль в глаза

сегодня, 20:12
Я также хотел сдать для заключенных библиотеку 800-1000 книг, в колонии на меня посмотрели как на дурачка, сказали, что заключенные книг не читают, они в инете сидят
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skrip

сегодня, 19:12
Основными экземплярами были Преступление и наказание,
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