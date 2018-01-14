Кооператив из Липецкой области поставлял тулякам некачественных кур

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Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведена проверка в отношении ООО «Корзинка-6», осуществляющего свою деятельность в магазинах по адресу: г. Тула, ул. Пузакова, дом 2 и г. Тула, ул. Халтурина, дом 6, на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

В результате проверки были выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а именно общество допустило хранение и реализацию продукции животного происхождения (полуфабрикаты из мяса птицы),несоответствующей показателям безопасности, изготовителем которой является Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Экоптица" из Липецкой области. По результатам лабораторных исследований, проведенных Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией в отобранных пробах было выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (листерии, сальмонеллы). Патогенные микроорганизмы в пищевой продукции создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Россельхознадзор через суд подверг штрафу тульское ООО «Корзинка-6», а в адрес «Экоптицы» направлено предписание о прекращении действия декларации о соответствии. Так же, информация о данном случае выявления несоответствий направлена в территориальное управление Роспотребнадзора и Федеральную службу по аккредитации для отзыва декларации о соответствии, сообщает Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Фото:novosti-saratova.ru