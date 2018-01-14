Общество

сегодня, 17:35

Кооператив из Липецкой области поставлял тулякам некачественных кур

6 777
#Россельхознадзор #Роспотребнадзор
Кооператив из Липецкой области поставлял тулякам некачественных кур

Зключен под стражу подозреваемый в смерти местного жителя от огнестрельного ранения

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведена проверка в отношении ООО «Корзинка-6», осуществляющего свою деятельность в магазинах по адресу: г. Тула, ул. Пузакова, дом 2 и г. Тула, ул. Халтурина, дом 6, на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

В результате проверки были выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а именно общество допустило хранение и реализацию продукции животного происхождения (полуфабрикаты из мяса птицы),несоответствующей показателям безопасности, изготовителем которой является Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Экоптица" из Липецкой области. По результатам лабораторных исследований, проведенных Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией в отобранных пробах было выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (листерии, сальмонеллы). Патогенные микроорганизмы в пищевой продукции создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Россельхознадзор через суд подверг штрафу тульское ООО «Корзинка-6», а в адрес «Экоптицы» направлено предписание о прекращении действия декларации о соответствии. Так же, информация о данном случае выявления несоответствий направлена в территориальное управление Роспотребнадзора и Федеральную службу по аккредитации для отзыва декларации о соответствии, сообщает Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Фото:novosti-saratova.ru

 

6 777
#Россельхознадзор #Роспотребнадзор

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

123

15 минут назад
Юлия, люди рекомендуют нормальный фильм движение вверх а им только чистить коменты о фильме и отзывы про НЛМК
ответить

Юлия

23 минуты назад
Редакторы "gorod48" , при СССР бы уже точно бы вас не существовало. Такое впечатление, что вы, извините, обкурились. При чем тут куры и чушь под картинкой "Заключен под стражу подозреваемый в смерти местного жителя от огнестрельного ранения"???
ответить

Боцман

27 минут назад
Маникюр- медикам, педикюр- педикам, а тулякам- тухляк !
ответить

Гость

33 минуты назад
Так хотели быстро донести, что аж два заголовка написали) один вообще не в тему) А может тут и написано все не правда? Кому верить?
ответить

ПОТРЕБИТЕЛЬ

сегодня, 18:48
ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ В КУРАХ И ДРУГИХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫЯВЛЯЕТ ТОЛЬКО РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ, А ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, (ЛИПЕЦКИЙ), НИЧЕГО НЕ ЗАМЕЧАЕТ. А ВЕДЬ ЭТОЙ КУРИНОЙ ГАДОСТЬЮ ПИТАЕТСЯ ПОЧТИ ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. ЧТО ЭТО ХАЛАТНОСТЬ ИЛИ СГОВОР?
ответить

киса

сегодня, 18:37
Куриное Царство хотели закрыть в феврале 2018 года уводить работников с символической выплотой кур на переработку на заводы под москву отправили якобы там самые передовые заводы клепсаторы и лодки отправили 8 машин 12-ого числа половина кур подохла от холода не доехав до Сталицы пртичники то по выращиванию где то под Воронежем а в Жару дохли бы и все 100% приняли решения пока не закрывать птички а более того открыть еще один в Тамбовской Обл.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области до -19 ночью и до -11 днем
#похолодание
3
В Липецкой области до -19 ночью и до -11 днем

сегодня, 17:44

Общество
Находчивые липчане, решив сэкономить, переклеивали штрих-коды на товарах в торговом центре
#мошенничество
22
Находчивые липчане, решив сэкономить, переклеивали штрих-коды на товарах в торговом центре

сегодня, 13:33

Общество
Липецкие дети написали письма Иисусу Христу
#православная гимназия
84
Липецкие дети написали письма Иисусу Христу

сегодня, 10:27

Общество
В понедельник на нескольких улицах Липецка не будет воды
#отключение воды
В понедельник на нескольких улицах Липецка не будет воды

сегодня, 09:03

Общество
Пассажирский автобус замерз по пути из Липецка в Лебедянь
#пассажиры #автобусы
69
Пассажирский автобус замерз по пути из Липецка в Лебедянь

вчера, 18:11

Общество
40% новорожденных в Липецкой области — первенцы
#демография
2
40% новорожденных в Липецкой области — первенцы

вчера, 16:06

Общество