Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Камера наблюдения записала падение беспилотника в Добром
Происшествия
Беспилотник упал ночью на строящуюся больницу в селе Доброе
Происшествия
Мэр Ельца рассказал о громких хлопках утром и успокоил горожан
Общество
Липчанка пожаловалась, что её сына хотят зарегистрировать девочкой
Общество
19-летний водитель отказался срывать глухую тонировку: его наказали за неповиновение требованию полицейского
Общество
В Липецкой области бобр забрался на частное подворье
Общество
Липецкая вечЁрка: 9 лет за госизмену, состояние сбитого на Свиридова и гендерные проблемы в ЗАГСе
Общество
Более, чем на трех десятках улиц и в одном садоводчестве отключат электричество
Общество
Открытая регистратура, Центры принятия решений и «Искренний сервис»: как изменится Липецкая городская поликлиника №1
Общество
Сегодня в Липецке: рок-весна, измена обоих супругов, гражданская война и распад США
Общество
Читать все
Липчанин нарвался на мошенников при покупке тура на Кубу
Происшествия
Пенсионерка нашла чужую карту и несколько дней оплачивала с её помощью продукты
Происшествия
Повреждение больничного корпуса в Добром оценят строители
Происшествия
После страшной аварии с автомобилем липецких велосипедистов в реанимации остаётся один ребёнок-спортсмен
Происшествия
Жительница Рязани очень хотела домой и обманула липецких полицейских
Происшествия
27-летняя мать двоих детей обвиняется в краже холодильника: дело дошло до суда
Происшествия
Александр Маршал расскажет о знаменитом грязинце — Герое России Иване Флерове
Культура
Погода в Липецке бьет очередные рекорды
Общество
Липчанин обокрал отца
Происшествия
В Елецком районе на трассе «Дон» сгорел тягач «МАЗ»
Происшествия
Читать все
Культура
113
48 минут назад
1

Александр Маршал расскажет о знаменитом грязинце — Герое России Иване Флерове

В воскресенье выйдет передача «Легенды Армии» с Александром Маршалом, посвященная нашему легендарному земляку Ивану Флёрову.

14 апреля в 10:40 на телеканале «Звезда» выйдет передача «Легенды Армии» с Александром Маршалом, посвященная нашему легендарному земляку Ивану Флёрову. Об этом сообщает администрация Грязинского района.

Часть съемок проходила в начале февраля в Грязинском краеведческом музее и Доме-музее И.А.Флёрова в селе Двуречки.

«Спикеры поделились информацией, которой ранее не было ни в одном общедоступном источнике, а также уникальными фотографиями Ивана Андреевича. Корреспондентам была подарена деревянная фигурка «Катюши» и книга «Грязинская летопись», которая, возможно, вдохновит создателей фильма на новые идеи», - отметили в районной администрации.

CE187BD4-16CA-4624-81F7-1E8DD1AACDF7.jpeg

Иван Андреевич Флёров родился 24 апреля 1905 года в селе Двуречки Грязинского района. Командовал на Западном фронте первой отдельной экспериментальной батареей реактивной артиллерии из установок БМ-13 («Катюша»). Расчётная артиллерийская единица капитана Флёрова показала советскому командованию перспективность данного вида вооружения. Именно благодаря успехам Флёрова «Катюши» стали столь почитаемы в пехоте.

7 октября 1941 года капитан Флёров, находясь в окружении, погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 ноября 1963 года Иван Андреевич Флеров посмертно был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. В 1995 году удостоен звания Героя России (посмертно).

Фото – t.me/gradm48
Иван Флёров
Великая Отечественная война
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
...
18 минут назад
Кругом пропоганда 24/7.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru