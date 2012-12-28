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Культура
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48 минут назад
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Александр Маршал расскажет о знаменитом грязинце — Герое России Иване Флерове
В воскресенье выйдет передача «Легенды Армии» с Александром Маршалом, посвященная нашему легендарному земляку Ивану Флёрову.
Часть съемок проходила в начале февраля в Грязинском краеведческом музее и Доме-музее И.А.Флёрова в селе Двуречки.
«Спикеры поделились информацией, которой ранее не было ни в одном общедоступном источнике, а также уникальными фотографиями Ивана Андреевича. Корреспондентам была подарена деревянная фигурка «Катюши» и книга «Грязинская летопись», которая, возможно, вдохновит создателей фильма на новые идеи», - отметили в районной администрации.
Иван Андреевич Флёров родился 24 апреля 1905 года в селе Двуречки Грязинского района. Командовал на Западном фронте первой отдельной экспериментальной батареей реактивной артиллерии из установок БМ-13 («Катюша»). Расчётная артиллерийская единица капитана Флёрова показала советскому командованию перспективность данного вида вооружения. Именно благодаря успехам Флёрова «Катюши» стали столь почитаемы в пехоте.
7 октября 1941 года капитан Флёров, находясь в окружении, погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 ноября 1963 года Иван Андреевич Флеров посмертно был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. В 1995 году удостоен звания Героя России (посмертно).
Фото – t.me/gradm48
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