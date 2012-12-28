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33 минуты назад
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27-летняя мать двоих детей обвиняется в краже холодильника: дело дошло до суда

За кражу из дома 67-летней односельчанки молодой женщине грозит до шести лет лишения свободы.

В Долгоруковском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 27-летней женщины, обвиняемой в краже холодильника у пенсионерки.

Напомним, 13 марта в Долгоруковском районе в полицию обратилась 67-летняя пенсионерка из села Братовщина, у которой сбили два навесных замка на входной двери дома и похитили холодильник. Сама женщина последний раз была в своём доме летом 2023 года, а о краже узнала от соседки.

По данным следствия, 12 марта около 18:30 обвиняемая подошла к входной деревянной двери дома потерпевшей и имеющимся при себе слесарным молотком нанесла несколько ударов по запирающим её навесным замкам, крепящимся на металлическом пробое. Сбив замки, мать двоих детей проникла внутрь чужого жилого дома и похитила с кухни двухкамерный холодильник за 12 715 рублей. Его женщина погрузила на санки и отвезла себе домой. При этом сожителю она сообщила, что купила этот холодильник за 2000 рублей у женщины, которая проживает на улице ниже. Мужчина помог хозяйственной женщине занести холодильник в дом, после чего они поставили его на кухню и включили. Но утром к ним домой приехали полицейские и сообщили, что вообще-то холодильник был украден, и служебная собака привела по следу к их дому.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемой квалифицированы следствием по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба.

Холодильник изъят. Молодой женщине грозит до шести лет лишения свободы.
кража
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Комментарии (1)

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zzloyzz
17 минут назад
"Служебная собака привела по следу к их дому", котик никогда бы так не поступил.
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