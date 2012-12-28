Липчанин обокрал отца

С карты ближайшего родственника мужчина снял 24 500 рублей.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 49-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в краже денег у собственного отца.По данным следствия, днём 18 января этого года липчанин, находясь в гостях у отца, незаметно вытащил из его сумки банковскую карту. После этого он сразу отправился в ближайший магазин, где в банкомате, зная пин-код карты, снял 24 500 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия сына квалифицированы следствием по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Санкция этой статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.