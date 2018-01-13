Происшествия

54 минуты назад

«Карен Липецкий начал убегать, на ходу доставая пистолет, и Айк выстрелил ему в голову»

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#бандиты #разборки #обнал
«Карен Липецкий начал убегать, на ходу доставая пистолет, и Айк выстрелил ему в голову»

История с обналом денег липецких мафиози закончилось убийством криминального босса

Информагентство «Росбалт» рассказало криминальную историю, действующими лицами которой стали липецкие бандиты.

«В Москве закончено расследование в отношении «авторитетного» боксера Айка Папояна. Он обвиняется в том, что являлся участником вооруженной разборки на одной из столичных АЗС, во время которой был убит криминальный босс Карен Петросян (Карен Липецкий), а два человека получили ранения. Стороны решали вопрос относительно $1,7 млн бандитских денег, «зависших» на одной из «обнальных площадок», сообщает Росбалт.

«Айк Папоян когда-то профессионально занимался боксом, являлся призером чемпионатов России. Потом открыл ресторан в Москве. Был связан с криминальным миром, имел судимость. Несколько лет назад Папоян решил расширить сферы своей коммерции. Он обладал обширными связями в преступной среде, представителям которой зачастую требуется обналичить крупные суммы денег. Также Айк был знаком с владельцем крупной «обнальной площадки». Позже он стал ее негласным совладельцем, через площадку начали проходить крупные суммы криминальных средств.

В 2016 году его услугами решили воспользоваться гангстеры из Липецкой области. Они по фиктивным контрактам перевели на указанные обнальщиками счета крупную сумму в рублях, а потом должны были получить от Папояна $1,7 млн наличными. Однако как раз во время этой операции у подпольных банкиров обнаружился «финансовый разрыв» на сумму свыше 50 млн рублей. Сам Папоян  обвинял в этом одну из сотрудниц площадки, состоявшую в близких отношениях с основным владельцем подпольного банка. Девушка не отрицала, что периодически прикарманивала крупные суммы, но уверяла, будто ее угрозами заставлял это делать сам Айк,  которому она и отдавала средства.

Стороны даже инспирировали друг на друга уголовные дела. И, наверное, выяснение отношений могло идти еще долго, если бы липецкие бандиты не начали настойчиво требовать свои деньги, которых так и не получили. Поскольку все переговоры велись с Папояном, то и претензии выдвигались ему. В результате стороны «забили стрелку» в ночь на 11 июля 2016 года на автозаправке BP, расположенной в районе МКАД. Туда на двух внедорожниках прибыл «авторитет» Карен Петросян в сопровождении пяти бойцов.

Папоян взял с собой телохранителя Евгения Мухамечина (официально числился сотрудником одного из ЧОПов). Оба были вооружены. Айк, оставив пистолет в автомобиле, направился к оппонентам. Дальше вместе с Кареном Липецким они проследовали в помещение АЗС. Беседа, впрочем, не заладилась. Папоян объяснял, что в произошедшем нет его вины, сейчас он «выбивает» украденные деньги с основного владельца «площадки» и надеется, что ему удастся это сделать. Липецкий настаивал на немедленной выплате суммы самим Айком, при этом использовал выражения, которые не приняты в криминальном мире.

В результате разгоряченные мужчины вышли на улицу для выяснения отношений. Там Петросян достал пистолет. Папояну помогла профессиональная боксерская подготовка, он сумел вырвать оружие из рук противника, а затем выстрелил ему в грудь. Ранение оказалось не смертельным, Липецкий начал отбегать в сторону, на ходу доставая из-за пояса второй пистолет. Тогда Айк выстрелил ему в голову.

Из внедорожников тут же выскочили бойцы Липецкого. Однак, их «накрыл» огнем из своего оружия Евгений Мухамечин. В результате еще два человека получили ранения.

Папоян и Мухамечин скрылись с места разборки, но вскоре были задержаны. Им предъявили обвинения в убийстве и покушениях на убийство.

На днях расследование данного дела было завершено, а материалы переданы на утверждение в прокуратуру.

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#бандиты #разборки #обнал

Комментарии (8)

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Вопросик

38 секунд назад
Руссич., эти все на галиках , Х6 , да мерсах , а наши полицейские всё на уазиках раскачиваются ! Я думаю рядовые полицейские пуще нас с тобой ненавидят начальство во главе с верх главНЕкомандующим за это !
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наблюдатель

54 секунды назад
у чекистов сейчас другиепроблемы -спасти деньги олигархов
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Вопросик

3 минуты назад
Руссич., два часа назад шёл по ул.8 марта , 2 сотрудников полиции и стажёр заходили в Европу , молодёжь 13-14 лет громко выражала свои эмоции ! ТЫ ЧЕГО ОРЁШЬ ! -поработал полицейский !
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Руссич.

13 минут назад
Какая радость чурки друг друга мочят . А власть и вся полиция не работают . Слава великому кормчему.
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БСМП

14 минут назад
Лаврушники не поделили опять бабосы!!Какие авторитеты??
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Грудинин

29 минут назад
почему у нас до сих пор есть братва и перестрелки? мы же живем в красной стране, мусорской! президент чекист! не дорабатывают мусарочки! даром хлеб свой жрут
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дрищ

33 минуты назад
Попа...-ян....!
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Липчанин

40 минут назад
Вах! Вор у вора дубинку украл....
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