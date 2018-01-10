1330 школьников Липецкой области примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады

Региональные испытания продлятся до 22 февраля.

Завтра стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам: математике, русскому языку, иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, китайскому, испанскому, итальянскому), информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, искусству (мировой художественной культуре), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности.

Региональные испытания продлятся до 22 февраля. Предполагается участие 1330 школьников 9-11 классов, прошедших муниципальный этап олимпиады и набравших необходимое количество баллов, а также призеров и победителей регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

В этом году в рамках проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников состоятся олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла для учащихся 7 и 8 классов и математике имени Леонарда Эйлера для восьмиклассников. Первым предметом, по которому будут соревноваться школьники, станет французский язык. Олимпиада пройдет в два дня: 11 января – письменные туры, 12 января – устный тур.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников позволяет выявить мотивированных на достижения старшеклассников и является стартовой площадкой в их профессиональном самоопределении.

