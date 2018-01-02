Общество

сегодня, 10:00

Тяжелые годы – в архивных кадрах «ТВК»

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#GOROD48-ретро
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Тяжелые годы – в архивных кадрах «ТВК»

GOROD48 продолжает разбирать видеоархивы телекомпаний «ТВК» и «СТВ-7».


Сегодня мы посмотрим кадры лета 1993 года. В них – боль и переживания липчан, огромные очереди в сберкассы и магазины. Это – денежная реформа 1993 года.

В 1993 году правительство Виктора Черномырдина затеяло денежную реформу: инфляция в стране достигла устрашающих размеров, а в ходу были купюры 1961—1992 годов.  Реформа имела конфискационный характер: был установлен ряд ограничений при обмене денежных знаков. Кроме того, реформа проводилась в период летних отпусков, что создавало дополнительные сложности для граждан.

Тревога липчан, печаль в глаза перед неизвестностью предстоящих реформ в репортаже журналиста ТВК Светланы Мелешко, которая и сегодня работает ведущей «Точки зрения», но уже на портале GOROD48.
10 2283
#GOROD48-ретро
4

Комментарии (10)

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Знахарь

25 минут назад
Малько обещал,что каждый день в праздничные дни будут в парках программы. Опять обман . В Нижнем парке столько отдыхающих возмущены бездействием Департамента культуры. Второй день ничего. По площади Петра ездит паровозик без документов,без договора, водитель не прошел инструктаж,медицинскую комиссию, Нам ничего не смог показать. Правохранители детей покалечат,остановите волюнтаризм Малько.
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Андрей

56 минут назад
тогда они ещё не знали что в 96-ом олигархи захватят власть и на пост президента назначат своего дружка Путина, и вместе они будут доить народ до скончанья веков
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в

сегодня, 17:34
пережили 90-е а тут раз - и Путин ещё добавился, русским никогда покоя не будет
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Хохленок тот самый

сегодня, 14:51
Тогда я жил в Харькове
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кокс

сегодня, 14:47
Mы такое пережили в 90-их что теперь России не чего не Страшно.
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Сергей.

сегодня, 14:10
А у нас и сегодня власть считает нас ничтожным экспериментом
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Нюрка

сегодня, 13:52
И чего ж сейчас в магазине? Одна химия пластмасса.
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Ну да

сегодня, 11:15
А сейчас всё есть в магазине,а купить всё это денег нет у людей. Смешно
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Злой.

сегодня, 11:10
Ой ой ой как было тяжело. И как стало хорошо с Путиным. Заказные статьи перед выборами. А о том, что перескочили в тот момент с индустриальной экономики на ресурсную никто не говорит и Путин тут не причастен. Так как мы сейчас живём жили бы при любом правителе.
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Боцман

сегодня, 10:36
Это Чубайс страну на ваучер натягивал .
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