Тяжелые годы – в архивных кадрах «ТВК»

GOROD48 продолжает разбирать видеоархивы телекомпаний «ТВК» и «СТВ-7».





Сегодня мы посмотрим кадры лета 1993 года. В них – боль и переживания липчан, огромные очереди в сберкассы и магазины. Это – денежная реформа 1993 года.



В 1993 году правительство Виктора Черномырдина затеяло денежную реформу: инфляция в стране достигла устрашающих размеров, а в ходу были купюры 1961—1992 годов. Реформа имела конфискационный характер: был установлен ряд ограничений при обмене денежных знаков. Кроме того, реформа проводилась в период летних отпусков, что создавало дополнительные сложности для граждан.



Тревога липчан, печаль в глаза перед неизвестностью предстоящих реформ в репортаже журналиста ТВК Светланы Мелешко, которая и сегодня работает ведущей «Точки зрения», но уже на портале GOROD48.

