На Советской автобус сбил 15-летнего подростка

У парня закрытая черепно-мозговая травма.

Сегодня в 08:35 у дома №33 на улице Советской в Липецке автобус под управлением 31-летнего водителя сбил 15-летнего подростка. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.По предварительным данным, ДТП произошло вне зоны действия пешеходного перехода.До приезда медиков помощь мальчику оказали сотрудники Госавтоинспекции, после чего скорая доставила подростка в областную детскую больницу.«У парня закрытая черепно-мозговая травма. Сам момент столкновения он не помнит. Состояние средней тяжести. К счастью, обошлось без переломов. Ребенка госпитализировали в отделение нейрохирургии. Он под наблюдением врачей. Жизни мальчика ничего не угрожает», — сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.Движение на этом участке улицы Советской частично ограничено, сотрудники Госавтоинспекции занимаются его регулировкой.