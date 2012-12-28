«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
1306
52 минуты назад
8
На Советской автобус сбил 15-летнего подростка
У парня закрытая черепно-мозговая травма.
По предварительным данным, ДТП произошло вне зоны действия пешеходного перехода.
До приезда медиков помощь мальчику оказали сотрудники Госавтоинспекции, после чего скорая доставила подростка в областную детскую больницу.
«У парня закрытая черепно-мозговая травма. Сам момент столкновения он не помнит. Состояние средней тяжести. К счастью, обошлось без переломов. Ребенка госпитализировали в отделение нейрохирургии. Он под наблюдением врачей. Жизни мальчика ничего не угрожает», — сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.
Движение на этом участке улицы Советской частично ограничено, сотрудники Госавтоинспекции занимаются его регулировкой.
1/5
0
4
4
1
1
Комментарии (8)